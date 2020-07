"Mi-a fost FRICA sa-i bag pe Man si Coman!" Explicatiile lui Toni Petrea dupa ce a incheiat meciul cu 6 copii in teren!

Toni Petrea spune ca nu a apelat la cei 4 jucatori importanti intorsi din vacanta de frica!

Teama de accidentari l-a facut pe Petrea sa-i tina pe margine pe Man, Coman, Tanase si Popescu. Asta sustine antrenorul de la FCSB dupa 0-2 cu CFR. Echipa lui Becali a terminat meciul cu 6 jucatori sub 20 de ani in echipa. CFR-ul a suferit chiar si in conditiile astea. A marcat golurile victoriei in minutele 86 si 88. Dintre cei 5 fotbalisti trimisi in vacanta, doar Cretu a fost titular. Fundasul dreapta a fost insa inlocuit la pauza cu Pantea. Petrea n-a apelat nici la Adi Petre. Pustiul Istrate a jucat atacant impins si a prins tot meciul in teren.

"S-a vazut pe final experienta jucatorilor de la CFR. Pana in minutul 86, cred ca am dat o replica buna, am alergat, sunt multumit de atitudinea jucatorilor si de efortul lor. Mi-a fost teama sa-i bag pe Coman, Man, Tanase, sa nu riscam vreo accidentare. Apoi, a fost si dorinta de a-i vedea pe copii, sa le vedem potentialul. I-am chemat pe cei 5 pentru ca mai avem un meci, daca se decide sa se joace peste 2-3 zile ce facem? Nu putem sa facem fata cu copiii acum. Cred ca titlul trebuie dat pe teren. Fiecare cu parerea lui in privinta primului 11 al nostru, chiar nu ma intereseaza lucrul asta", a spus Petrea la Digisport.