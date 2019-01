Carlos Fortes a PLECAT din Romania! Decizie de ULTIMA ORA a atacantului dorit de FCSB

Satul sa astepte finalizarea unui transfer la FCSB, Carlos Fortes a parasit Romania.

Gaz Metan a plecat in cantonamentul din Analya fara Carlos Fortes, care a asteptat la Medias finalizarea unui transfer la FCSB.

Becali nu s-a inteles cu impresarul lui Fortes, iar mutarea poate pica. Satul sa astepte, Fortes si-a luat familia si a plecat in Portugalia, fara sa dea explicatii, scrie Gazeta Sporturilor. Edi Iordanescu ii lasase un program de antrenament in perioada in care a trebuit sa se pregateasca singur la Medias.

Gigi Becali i-a dat un ultimatum lui Fortes, vineri fiind ultima zi cand atacantul e asteptat la FCSB.

„Transferul lui Fortes trebuie sa se faca azi sau maine cel tarziu. Daca nu se face maine, la revedere!”, a declarat Gigi Becali.

30.000 de euro pentru un imprumut pana in vara si 300.000 euro din iunie pentru un transfer definitiv e oferta facuta de Becali pentru Carlos Fortes. Jucatorului i s-a propus un salariu de 10.000 de euro pe luna la FCSB.