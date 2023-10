Ce s-a ales de jucătorii români porecliți "Henry de România", "noul Messi" sau "Aguero de la FCSB"

Sport.ro vă prezintă astăzi traiectoria pe care au avut-o trei jucători de perspectivă. Aceștia sunt Florentin Matei (30 de ani), Raoul Baicu (23 de ani) și Cristian Dumitru (21 de ani). Cei trei au fost porecliți în trecut "noul Messi", "Henry de România" sau "Aguero de la FCSB".

Florentin Matei este liber de contract în acest moment. El s-a despărțit de UTA Arad la începutul anului, iar de atunci nu a mai semnat cu altă formație. Raoul Baicu a plecat în decembrie 2021 de la Astra Giurgiu, iar de atunci nu a mai semnat cu vreun club profesionist. Cristi Dumitru a fost pus pe liber de FCSB, iar acum joacă în Liga 2, la Gloria Buzău.

Florentin Matei era considerat "noul Messi"

Mijlocașul Florentin Matei a crescut în academia FCSB, pe vremea când echipa purta numele Steaua. În 2010 a fost promovat la prima echipă, iar Gigi Becali l-a poreclit "noul Messi". Patronul de la FCSB a fost impresionat de tehnicitatea fotbalistului.

Matei nu a convins la FCSB, iar în 2011 a plecat cu scandal de la echipă. Jucătorul s-a bucurat enorm la acel moment: "Am terminat definitiv cu Steaua! Nu-mi pare rău că am plecat de la această echipă. Bine că am scăpat de acolo. Sunt dezamăgit de tot ce am păţit aici, voi juca în străinătate", a spus Matei.

Acesta a jucat apoi pentru Cesena U19, Volyn Lutsk, Rijeka, Astra Giurgiu și Ittihad Kalba. În 2019, în mod surprinzător, Florentin Matei a revenit la FCSB! A stat doar șase luni la echipă, după care a semnat un nou contract cu Astra Giurgiu.

În 2020 a părăsit, din nou, Liga 1. El a plecat în Cipru, la Apollon Limassol. A urmat o experiență la Apollon Smyrnis, după care mijlocașul a ales să se întoarcă în România. Ultimul contract l-a avut la UTA Arad, club care l-a pus pe liber la începutul anului.

Florentin Matei este acum liber de contract și ar putea semna în iarnă cu orice echipă din Liga 1. Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a mijlocașului se ridică acum la 200.000 de euro.

Raoul Baicu a înscris contra lui RB Leipzig, apoi a dispărut

Poreclit "Therry Henry de România", Raoul Petre Baicu era considerat până de curând cel mai bun fotbalist român născut în anul 2000. El a jucat la juniori pentru Regal Sport București și ACS FC Dani Coman, iar apoi a ajuns în academia de la Voluntari.

În 2017 a semnat cu Universitatea Craiova, iar după un singur an a fost promovat la echipa mare. Tot în 2018, Raoul Baicu a atras atenția microbiștilor după meciul Universitatea Craiova - RB Leipzig, scor 1-1, în prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.

Baicu a fost titularizat de antrenorul Devis Mangia și l-a răsplătit pe tehnicianul italian. Puștiul teribil din Bănie a marcat golul egalizator, în minutul 85. Acesta a fost lansat de Bancu în flancul stâng, a pătruns în careu, iar acolo a inițiat un duel contra uriașului Ibrahima Konate. Francezul joacă în prezent la Liverpool! Baicu a făcut o bicicletă în fața lui Konate, a centrat, iar Konate a deviat mingea spectaculos în plasa porții.

A fost momentul de glorie al lui Baicu. Însă, acesta nu a avut continuitate la Craiova. În 2020 a fost cedat gratis la Astra Giurgiu, iar din decembrie 2021 a pierdut contactul cu fotbalul de performanță.

În prezent este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde postează imagini cu diferiți bolizi de lux pe care îi conduce prin București. De asemenea, Baicu și-a deschis o spălătorie de mașini în Capitală.

"Aguero de la FCSB" joacă acum la Buzău

Cristian Dumitru a părut la un moment următorul atacant al celor de la FCSB. Managerul general, Mihai Stoica, chiar l-a comparat cu fostul atacant Sergio Kun Aguero.

Dumitru a strâns în total 14 meciuri la FCSB, unde a marcat trei goluri și a livrat două pase decisive. A fost împrumutat pe rând la Academica Clinceni, FC Argeș și CS Mioveni, iar din luna februarie s-a despărțit definitiv de FCSB.

Dumitru a mai jucat în acest an la FC Voluntari, iar din noul sezon a decis să se întoarcă acasă, la Buzău. "Aguero" are drept obiectiv să promoveze alături de Gloria Buzău în acest sezon. El a înscris până acum trei goluri sub comanda lui Andrei Prepeliță, în zece etape de campionat.

Gloria Buzău ocupă locul 4 în Liga 2, după primele zece etape, cu 18 puncte. Unirea Slobozia e lider în clasament, cu 24 de puncte. La finalul sezonului regulat primele șase clasate se califică în play-off.