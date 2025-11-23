Oțelul - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! „Marinarii” au ocazia de a urca în clasament

Oțelul - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! „Marinarii" au ocazia de a urca în clasament Superliga
Oțelul - Farul este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30.

Partida Oțelul - Farul, din runda cu numărul 17 din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 17:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Oțelul - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30

Oțelul vine după remiza din etapa trecută cu Petrolul, scor 0-0, iar gălățenii se află pe locul șapte în clasamentul Superligii, la doar două puncte de ultimul loc de duce în play-off, ocupat chiar de adversara din această etapă.

De cealaltă parte, Farul se află pe poziția a șasea în Superliga, iar cu o victorie la Galați ar putea urca pe locul cinci, ocupat de FC Argeș în acest moment. Elevii lui Ianis Zicu s-au impus în etapa trecută de campionat, scor 2-0 în fața lui FC Botoșani. 

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „marinarilor” cu 3-2.

Dor de "firul ierbii"

Hagi a explicat pentru Fanatik că această perioadă de retragere temporară a avut un scop precis: reorganizarea Academiei și o analiză tactică detașată, făcută din fața televizorului sau din tribună. Totuși, chemarea gazonului este mult prea puternică.

"Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie", a spus Hagi.

Mai mult, "Regele" a ținut să-i asigure pe suporteri că revenirea sa este o certitudine, chiar dacă nu a înaintat o dată exactă.

"După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!", a adăugat fostul mare internațional.

Hagi a încheiat cu o filozofie proprie despre imprevizibilitatea sportului: "Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn".

