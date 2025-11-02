LIVE TEXT FC Hermannstadt - Oțelul Galați, de la 17:45. Capitolele la care sibienii sunt primii și gălățenii sunt ultimii în Superligă!
Partida contează pentru runda cu numărul 15 din campionat.
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, FC Hermannstadt și Oțelul Galați se întâlnesc în etapa a 15-a din Superligă.
Sibienii au pierdut șase dintre ultimele șapte meciuri jucate în SuperLigă, singurul rezultat pozitiv din acest interval fiind victoria din Giulești, 2-1 cu Rapid (21 septembrie 2025).
Gălățenii au câștigat precedenta deplasare din campionat, 4-0 la Arad, acesta fiind și unicul succes reușit de Oțelul în ediția curentă pe teren advers.
La finalul rundei a 14-a, FC Hermannstadt era echipa cu cele mai multe meciuri fără gol marcat - șapte.
11 dintre cele 20 de goluri înscrise de oțelari au fost marcate până la pauză.
FC Hermannstadt a comis cele mai puține faulturi, Oțelul a reușit cele mai puține driblinguri
FC Hermannstadt este formația cu cele mai puține faulturi comise, doar 142.
Doar 70 de driblinguri a reușit Oțelul, cele mai puține dintre toate competitoarele (FC Hermannstadt - 117).
FC Hermannstadt și Oțelul s-au mai confruntat în principala competiție internă de șase ori, de trei ori au câștigat sibienii, de două ori s-au impus gălățenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.
Primul meci a avut loc pe 28 octombrie 2023, Oţelul - FC Hermannstadt 1-1.
Cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 2 martie 2024, FC Hermannstadt - Oţelul 4-1.
Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 4 mai 2025, Oțelul - FC Hermannstadt 1-2 (Samy Bourard / Alessandro Murgia, Tiago Gonçalves). Info: LPF
Clasamentul LIVE din Superligă
