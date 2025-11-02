LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, FC Hermannstadt și Oțelul Galați se întâlnesc în etapa a 15-a din Superligă.

Sibienii au pierdut șase dintre ultimele șapte meciuri jucate în SuperLigă, singurul rezultat pozitiv din acest interval fiind victoria din Giulești, 2-1 cu Rapid (21 septembrie 2025).

Gălățenii au câștigat precedenta deplasare din campionat, 4-0 la Arad, acesta fiind și unicul succes reușit de Oțelul în ediția curentă pe teren advers.

La finalul rundei a 14-a, FC Hermannstadt era echipa cu cele mai multe meciuri fără gol marcat - șapte.

11 dintre cele 20 de goluri înscrise de oțelari au fost marcate până la pauză.

FC Hermannstadt a comis cele mai puține faulturi, Oțelul a reușit cele mai puține driblinguri



FC Hermannstadt este formația cu cele mai puține faulturi comise, doar 142.

Doar 70 de driblinguri a reușit Oțelul, cele mai puține dintre toate competitoarele (FC Hermannstadt - 117).

FC Hermannstadt și Oțelul s-au mai confruntat în principala competiție internă de șase ori, de trei ori au câștigat sibienii, de două ori s-au impus gălățenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 28 octombrie 2023, Oţelul - FC Hermannstadt 1-1.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 2 martie 2024, FC Hermannstadt - Oţelul 4-1.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 4 mai 2025, Oțelul - FC Hermannstadt 1-2 (Samy Bourard / Alessandro Murgia, Tiago Gonçalves). Info: LPF



Clasamentul LIVE din Superligă

