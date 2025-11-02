LIVE TEXT FC Hermannstadt - Oțelul Galați, de la 17:45. Capitolele la care sibienii sunt primii și gălățenii sunt ultimii în Superligă!

FC Hermannstadt - Oțelul Galați, de la 17:45. Capitolele la care sibienii sunt primii și gălățenii sunt ultimii &icirc;n Superligă! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida contează pentru runda cu numărul 15 din campionat.

TAGS:
FC HermannstadtSuperligafaulturidriblinguriOtelul Galati
Din articol

FC Hermannstadt - Oțelul Galați

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, FC Hermannstadt și Oțelul Galați se întâlnesc în etapa a 15-a din Superligă.

Sibienii au pierdut șase dintre ultimele șapte meciuri jucate în SuperLigă, singurul rezultat pozitiv din acest interval fiind victoria din Giulești, 2-1 cu Rapid (21 septembrie 2025).

Gălățenii au câștigat precedenta deplasare din campionat, 4-0 la Arad, acesta fiind și unicul succes reușit de Oțelul în ediția curentă pe teren advers.

La finalul rundei a 14-a, FC Hermannstadt era echipa cu cele mai multe meciuri fără gol marcat - șapte.

11 dintre cele 20 de goluri înscrise de oțelari au fost marcate până la pauză.

FC Hermannstadt a comis cele mai puține faulturi, Oțelul a reușit cele mai puține driblinguri

FC Hermannstadt este formația cu cele mai puține faulturi comise, doar 142.

Doar 70 de driblinguri a reușit Oțelul, cele mai puține dintre toate competitoarele (FC Hermannstadt - 117).

FC Hermannstadt și Oțelul s-au mai confruntat în principala competiție internă de șase ori, de trei ori au câștigat sibienii, de două ori s-au impus gălățenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 28 octombrie 2023, Oţelul - FC Hermannstadt 1-1.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 2 martie 2024, FC Hermannstadt - Oţelul 4-1.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 4 mai 2025, Oțelul - FC Hermannstadt 1-2 (Samy Bourard / Alessandro Murgia, Tiago Gonçalves). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Managerul lui Tottenham, ignorat complet de jucătorii săi! Cum a reacționat Thomas Frank
Managerul lui Tottenham, ignorat complet de jucătorii săi! Cum a reacționat Thomas Frank
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima &icirc;nt&acirc;lnire din istorie &icirc;n Superligă, Mihai Teja e &rdquo;nașul&rdquo; lui Adi Mihalcea
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima întâlnire din istorie în Superligă, Mihai Teja e ”nașul” lui Adi Mihalcea
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul &icirc;nscris un tricolor din străinătate
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: N-a vrut nici el să vină

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: "N-a vrut nici el să vină"

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"



Recomandarile redactiei
Managerul lui Tottenham, ignorat complet de jucătorii săi! Cum a reacționat Thomas Frank
Managerul lui Tottenham, ignorat complet de jucătorii săi! Cum a reacționat Thomas Frank
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Olaru, puțin șmecher? Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul &icirc;nscris un tricolor din străinătate
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
Alte subiecte de interes
O versiune foarte bună! Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Oțelarii cotonogarii! Număr enorm de faulturi comise de Oțelul Galați &icirc;n meciul pierdut cu Dinamo, scor 1-3
Oțelarii cotonogarii! Număr enorm de faulturi comise de Oțelul Galați în meciul pierdut cu Dinamo, scor 1-3
VIDEO / Dirty Tackle! Cele mai URATE faulturi ale saptamanii:
VIDEO / Dirty Tackle! Cele mai URATE faulturi ale saptamanii:
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!