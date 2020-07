Mesajul lui Duckadam pentru patronul FCSB: "Nu mai vreau sa discut de Gigi Becali!" Marea problema a fotbalului romanesc: "Antrenorii trebuie sa faca ceva!"

Helmut Duckadam a vorbit despre scandalul indirect in care se afla cu Gigi Becali.

Fostul presedinte de imagine al FCSB a intrat intr-un conflict deschis cu Gigi Becali dupa ce a decis sa isi dea demisia, motivand ca nu se mai simte respectat la club.

La conferinta de presa sustinuta la palat pentru prezentarea lui Sergiu Bus, patronul FCSB a venit cu documente prin care demonstra ca i-a platit 300 000 de euro lui Duckadam in cei 10 ani petrecuti la FCSB si a dezvaluit ca i-ar fi propus sa se ocupe de pregatirea portarilor, lucru pe care nu l-a facut. Mai mult decat atat, Gigi Becali a marturisit ca Duckadam a facut 26 de deplasari internationale alaturi de FCSB.

Fostul portar a vorbit despre scandalul cu Gigi Becali, pe care doreste sa il inceteze.

"Credeti ce doriti voi. Daca Gigi Becali a spus ca m-a trimis sa ma ocup de portari, iar eu nu am vrut, atunci va las pe voi sa credeti ce vreti… Eu unul nu mai vreau sa discut de Gigi Becali pentru ca nu mai are rost sa o tot tinem asa prin presa cu declaratii despre unul si altul. Cred ca este ma bine pentru toata lumea. Eu am inchis definitiv cutia. Am petrecut zece ani la aceasta echipa, iar acum o sa inceapa o alta etapa in viata mea", a spus Duckadam pentru ProSport.

"Nita nu vine la FCSB!"

Duckadam a vorbit si despre portarii din Liga 1, analizand sansele ca Nita sa revina la FCSB, dar si problema fotbalului romanesc la nivelul portarilor romani.

"Eu nu cred ca Nita o sa mai revina la FCSB. El are in Cehia un salariu mare, iar Gigi Becali vrea sa se concentreze acum pe promovarea jucatorilor mai tineri si nu doreste sa mai dea salarii foarte mari la echipa. Eu consider ca trebuie sa i se dea credit in continuare lui Vlad. Dar, din pacate, observ ca ne aflam din nou intr-o oarecare criza la nivelul portarilor, ma refer la cei romani din Liga 1. Este neplacut ca cel mai bun portar din Liga 1 este un strain, dar asta este realitatea. Arlauskis este cel mai bun!

Apoi este si portarul de la Craiova, Pigliaceli, care este si el tot un strain, dar foarte bun. Nu in ultimul rand, merita apreciat portarul de la Dinamo, care acum are niste probleme cu clubul sau, Piscitelli. Antrenorii din Liga 1 trebuie sa faca ceva, iar eu consider ca trebuie sa incepem sa mergem din nou pe mana portarilor nostri tineri, La Cluj este un portar de perspectiva, Otto, de la Iasi o sa vina la FCSB un portar bun, Vlad este un alt portar care promite. Trebuie sa ii aruncam in lupta si trebuie sa le dam credit", a adaugat Duckadam.