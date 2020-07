“FCSB nu mai are NICIO SANSA la titlu”! Helmuth Duckadam NECRUTATOR cu fostul sau club

Eroul de la Sevilla nu mai crede nici in sansele matematice ale fostei sale echipe.

Fostul presedinte de imagine al FCSB a demisionat la jumatatea lunii iunie, acuzand ca nu mai este dorit la club. Helmuth Duckadam a ramas, insa, cu sufletul alaturi de echipa antrenata de Bogdan Arges Vintila, pe care nu o mai vede printre echipele cu sanse la titlul de campioana in actuala editie a Ligii 1. In schimb, Duckadam crede ca FCSB este deja in finala Cupei dupa succesul cu 3-0 in fata rivalilor de la Dinamo, reusit de Ovidiu Popescu si compania chiar in Stefan cel Mare. Nici Politehnicii Iasi nu ii mai da Eroul de la Sevilla vreo sansa de revenire in fata celor de la Sepsi, dupa ce moldovenii au pierdut cu 5-1 in mansa tur.

“Titlul se joaca in doi, realist vorbind. Nu ma asteptam la aceasta distanta intre FCSB si CFR, mai ales dupa jocul bun pe care l-am facut la Cluj, chiar daca am pierdut. Singurul obiectiv pentru FCSB ramane Cupa Romaniei, dupa infrangerea de la Astra. In Cupa nu se mai poate schimba nimic, atat FCSB cat si Sepsi sunt deja in finala. Mi se pare buna decizia FRF de a muta finala pe stadionul din Ploiesti. Nu exista nicio justificare sa se joace la Craiova, era peste mana pentru toata lumea. Ploiesti e o solutie buna si pentru FCSB si pentru Sepsi. Sunt convins ca finala va fi una deschisa si Sepsi isi va dori cu ardoare sa o castige”, a spus Duckadam la Pro X.