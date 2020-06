"Nea Gigi, macar sa ne critici doar tu!" :)) Scenariul INCREDIBIL: cum a ajuns Duckadam sa fie aruncat de FCSB

Duckadam si-a dat demisia din functia de ambasador al FCSB chiar in ziua derby-ului pierdut cu CFR Cluj, acum mai bine de doua saptamani.

Gazeta Sporturilor scrie ca marginalizarea lui Duckadam a fost o consecinta a pozitiilor pe care acesta le lua in emisiunile unde participa. De comentariile lui Duckadam s-au plans atat jucatorii, cat si alti angajati de la FCSB. Conform sursei citate, presiunile asupra lui Becali au fost constante. Gigi n-a cedat, insa i-a micsorat contractul lui Duckadam de la 2000 de euro la 2000 de lei odata cu startul pandemiei si n-a parut deloc deranjat de hotararea eroului de la Sevilla de a renunta la functie.

"Era cel mai putin important dintre cei care munceau la club", a comentat Becali in seara meciului cu CFR.

Duckadam si-a atras antipatii din cauza declaratiilor facute de-a lungul timpului in emisiunile Digisport la care a fost invitat sa comenteze pe marginea meciurilor. "Patroane, nu e normal ca un angajat al clubului sa vorbeasca impotriva noastra. E platit de club si ne critica la TV dupa meciuri", au fost cuvintele pe care Becali le-a tot auzit in ultimul timp, sustine Gazeta.

Duckadam a stat 10 ani langa Becali, fiind adus in club tocmai pentru a face pace cu suporterii intr-un moment in care Gigi isi pierduse conexiunea cu tribunele. Linistea n-a tinut mult, pentru ca patronul s-a certat cu antrenorul Piturca, apoi a ramas si fara Ilie Dumitrescu, venit sa-l inlocuiasca. Ani la rand, Duckadam a ramas singurul nume important din istoria Stelei cu un rol oficial in cadrul FCSB.