"La mine in familie nu se accepta minciuna!" Cum a reactionat Duckadam dupa ce Becali l-a facut praf in conferinta de la palat!

In cadrul conferintei de presa de la palat, Gigi Becali a adus lamuriri cu privire la situatia lui Helmut Duckadam.

Patronul lui FCSB a spus ca fostul fotbalist ar fi incasat 300.000 de euro de la echipa si ar fi fost in deplasari, acuzandu-l astfel pe Duckadam de minciuna.

Fostul goalkeeper a reactionat rapid si a contrazis declaratiile lui Gigi Becali.

"Vreau sa il informez pe domnul Becali ca la mine in familie nu se accepta minciuna! Si ca subalternii dansului l-au informat gresit. Am facut acele deplasari pentru ca am reprezentat clubul.

Eu cred ca banii i-am meritat cu varf si indesat, chiar daca unii din colaboratorii dansului nu au fost de acord. Vreau sa ii informez pe colaboratorii care i-au dat acea lista ca eu din 2003 sunt rezident american cu acte in regula. Nu am venit la FCSB ca sa fac deplasari. Le-am facut pe la echipa nationala.

Cei din jurul dansului, 'prietenii mei' de langa dansul, il mai informeaza! Eu nu ma dezic de echipa. A fost o perioada buna din viata mea, un episod din viata mea. Nu ma dezic de nimic", a declarat Helmut Duckadam pentru Antena Sport.