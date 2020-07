Gigi Becali il DISTRUGE pe Duckadam dupa despartirea de FCSB: "In 10 ani a castigat de la mine 300.000 de euro, nevenind cam niciodata!"

Becali a raspuns acuzatiilor eroului de la Sevilla.

Duckadam a plecat la FCSB dupa 10 ani in interiorul clubului.

Latifundiarul din Pipera a dezvaluit cati bani castiga de fapt fostul portar roman.

"Duckadam a inceput din august 2010 la noi, a luat 2500 de euro pe luna, deci in 10 ani a castigat de la mine 300 000 de euro, nevenind cam niciodata, nu prea a venit. Poate a venit de cateva ori. Eu i-am zis ca are mana libera sa mearga sa se ocupe de portari.

A luat 300 000 in 10 ani, bani pe care i-a luat.

Il acuz de minciuna. El spune ca nu a fost invitat in deplasarile din strainatate. A fost in 26 de deplasari, le aveti pe toate, sa le vedeti sa nu spuneti ca mint. A fost invitat in toate!", a declarat Gigi Becali.