Atacantul de 34 de ani a fost tras pe linie moartă după evoluțiile șterse din acest sezon, iar patronul a anunțat, în stilul caracteristic, că vârful nu mai intră în vederile sale pentru primul 11.



Revenit în vară la campioana României cu speranțe mari, Denis Alibec nu a reușit să se impună. Deși inițial finanțatorul roș-albaștrilor îi promisese că nu îl va critica public, lipsa de realizări a atacantului a dus la ruperea "pactului". Întrebat despre formula de start pentru deplasarea de la Belgrad, Becali a evitat inițial să-l menționeze pe fostul jucător al Farului, dar a răbufnit când discuția a ajuns la el.



Latifundiarul din Pipera a transmis ironic că Alibec va reveni în echipa de start doar când o să ajungă Marius Șumudică pe banca roș-albaștrilor.



"Alibec, când o să vină Șumudică antrenor la noi, o să fie titular. Stau să vorbesc acum de Alibec? Nu vreau să vorbesc de Alibec", a spus Gigi Becali pentru Fanatik, subliniind că subiectul este închis pentru el.



Un singur gol în 13 meciuri



Randamentul lui Denis Alibec în tricoul roș-albastru a fost mult sub așteptări. Măcinat de accidentări și lipsit de ritm, atacantul a bifat 13 apariții în toate competițiile, reușind să înscrie o singură dată. Unicul său gol a venit din penalty, într-un meci de Cupa României împotriva celor de la Gloria Bistrița.



Ultima apariție ștearsă a avut loc sâmbătă, în remiza cu Petrolul. Trimis pe teren pe final de meci, când echipa forța victoria, Alibec nu a reușit să influențeze tabela. În prezent, cota de piață a internaționalului român a ajuns la 600.000 de euro.

