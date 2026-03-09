Tehnicianul a decis să plece după seria slabă de rezultate din acest an și ratarea calificării în play-off-ul Ligii 2.

Reșița a început anul 2026 cu trei înfrângeri consecutive: 2-3 cu Chindia Târgoviște, 0-5 cu Sepsi OSK și 1-3 cu Corvinul Hunedoara.

În urma acestor rezultate, echipa din Caraș-Severin a ratat obiectivul principal al sezonului.

Stoican a transmis un mesaj de despărțire pe pagina oficială a clubului.

”Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru perioada petrecută împreună. A fost o onoare și o mare plăcere să fiu antrenorul echipei CSM Reșița. Am trăit împreună momente frumoase, victorii, dar și momente mai dificile din care am avut cu toții ceva de învățat!

Vreau să mulțumesc conducerii clubului, autorităților locale și județene pentru sprijinul și susținerea oferite de-a lungul acestei perioade. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care au fost alături de echipă și au contribuit la dezvoltarea și parcursul ei.

Un gând special merge către jucători. Sunt mândru de munca voastră, de progresul pe care l-ați făcut și de caracterul pe care îl arătați pe teren și în afara lui. Continuați să munciți, să credeți în voi și să luptați pentru obiectivele voastre! Vă salut! Sănătate și multă baftă!”, a transmis tehnicianul.

Aproape trei ani pe banca Reșiței

Antrenorul era unul dintre cei mai longevivi tehnicieni din Liga 2, fiind instalat pe banca Reșiței în august 2023. După aproape trei ani la echipă, Stoican a decis să pună capăt proiectului din Valea Domanului.

Odată cu el a plecat și antrenorul secund, Ștefan „Fane” Bărboianu.

De-a lungul carierei, Stoican a mai pregătit formații precum Dinamo București, FC Voluntari, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC Botoșani sau FCU Craiova. În trecut, tehnicianul a mai antrenat și Chindia Târgoviște, dar și clubul moldovean Zimbru Chișinău.