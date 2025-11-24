FCSB, în fața unui dezastru istoric! Iată concluzia prezentată de Sport.ro, astăzi, pe baza unor cifre șocante pentru campioana ultimelor două ediții.

Și drama roș-albaștrilor e că nici șeful suprem, Gigi Becali, n-are vreo soluție pentru ieșirea din criză. De fapt, intervenția latifundiarului de astăzi, la Fanatik, a confirmat că patronul e în criză de idei și că nici nu vede luminița de la capătul tunelului.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Târnovanu și pe Șut

„Fiert“ după remiza cu Petrolul (1-1) din weekend, Gigi Becali i-a pus la zid pe doi jucători care, în viziunea sa, au făcut figurație pe teren contra prahovenilor.

„Mingea aia a lui Târnovanu era de gol? Aia înseamnă că eu stau în poartă, că sunt relaxat. Adică stă în poartă la <<meşcherie>>. Dacă stai în poartă la <<meşcherie>> iei golul, mă! Când stai în poartă, bubuie tensiunea în capul tău! Dacă eşti concentrat, faci doi paşi şi o prinzi. Cum să iei de la 40 de metri din şut cu boltă? Pe urmă, Şut… Bă, e alt jucător. Nu mai vrea să facă ce făcea. Alerga, venea stânga-dreapta, primea… Vrea să plece? Cu ce? Cu autocarul sau cu macaraua? O să plece la Braşov, la Sinaia sau la Predeal? În anii ăştia, nu am avut nicio jumătate de ofertă (n.r. – pentru Șut). Mi-a zis şi Meme (n.r. – Mihai Stoica). I-a zis că e supărat că îl cert, că nu ştiu ce. Dar să vină cu o ofertă. Să vină o ofertă de două milioane la Şut. Nu există niciun jucător la mine care să nu fie de vânzare“, a spus latifundiarul din Pipera.

„Aduc patru, cinci jucători“

În continuarea discursului său, Becali a insistat că lotul actual și-a atins potențialul maxim. Și că soluția e aducerea unor jucători noi, în iarnă.

„Nu am încredere în echipă. Joci cu Farul acum. Tu trebuie să îi baţi. Dacă nu câştigi, ce pretenţii să ai? Aduc patru, cinci jucători. La iarnă acum stau să fac. Sunt unii oameni care nu se satură niciodată, merg cu războiul până la capăt şi câştigă mai mult, mai mult. Dar sunt unii oameni care, la un moment dat, se satură“, a spus Becali cu aluzie la vedetele din lotul actual.

