Deziluzia lui Gigi Becali, la FCSB: „Nimic n-a făcut!“

Latifundiarul din Pipera, mare specialist în evaluarea jucătorilor, dacă ne luăm după ce zice periodic, tocmai a dat-o în bară. Încă o dată!

Când Gigi Becali a decis readucerea lui Denis Alibec (34 de ani), în vară, nu trebuia să fii chiar un mare specialist, ca să-ți dai seama că mutarea e una neinspirată, sortită eșecului.

În primul rând, Alibec, la prima sa ședere, la FCSB, n-a făcut mare lucru. S-a remarcat, mai degrabă, prin reproșurile constante, la adresa colegilor în timpul meciurilor, plus alte episoade de acest gen. Apoi, Alibec e fotbalistul care s-a dus, în Qatar, în 2023, și a retrogradat cu Muaither, în 2024, de pe ultimul loc! Salvarea sa, după această contraperformanță s-a numit Farul lui Hagi, însă a fost clar că Denis și-a depășit deja vârful de formă.

Gigi Becali: „Nu știu dacă mai contăm pe Alibec“

În aceste condiții, singurul „expert“, care a văzut un fotbalist de cupele europene în Alibec – a fost readus pentru preliminariile Champions League! – a fost… Gigi Becali. Care a și insistat, în mai multe rânduri, că jucătorul va „exploda“, în curând.

Acum însă, când am trecut de jumătatea sezonului regulat, inclusiv patronul FCSB-ului s-a convins de eșecul transferului lui Alibec. În 12 apariții, în acest sezon, Denis are 1 gol și 2 pase de gol! Așa se explică discursul lui Becali de astăzi, la Fanatik.

Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. – pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic“, a spus finanțatorul roș-albaștrilor.

Sârbul campion cu FCSB, pronostic înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: „Asta e părerea mea”
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata”
Selecționerul Bosniei face plecăciuni în fața lui Mircea Lucescu: ”Cuvintele sunt de prisos”
Gabi Szabo la 50 de ani! Marea noastră campioană a câștigat titlul olimpic și a fost desemnată cea mai bună atletă din lume
Cum a caracterizat Edin Dzeko naționala României înaintea duelului decisiv de la Zenica
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Toate meciurile, LIVE TEXT pe Sport.ro
Ce țeapă a luat Edi Iordănescu! A pierdut tot: și bani, dar și șansa unui rezultat mare
Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
