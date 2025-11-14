Deziluzia lui Gigi Becali, la FCSB: „Nimic n-a făcut!“

Când Gigi Becali a decis readucerea lui Denis Alibec (34 de ani), în vară, nu trebuia să fii chiar un mare specialist, ca să-ți dai seama că mutarea e una neinspirată, sortită eșecului.
În primul rând, Alibec, la prima sa ședere, la FCSB, n-a făcut mare lucru. S-a remarcat, mai degrabă, prin reproșurile constante, la adresa colegilor în timpul meciurilor, plus alte episoade de acest gen. Apoi, Alibec e fotbalistul care s-a dus, în Qatar, în 2023, și a retrogradat cu Muaither, în 2024, de pe ultimul loc! Salvarea sa, după această contraperformanță s-a numit Farul lui Hagi, însă a fost clar că Denis și-a depășit deja vârful de formă.
Gigi Becali: „Nu știu dacă mai contăm pe Alibec“
În aceste condiții, singurul „expert“, care a văzut un fotbalist de cupele europene în Alibec – a fost readus pentru preliminariile Champions League! – a fost… Gigi Becali. Care a și insistat, în mai multe rânduri, că jucătorul va „exploda“, în curând.
Acum însă, când am trecut de jumătatea sezonului regulat, inclusiv patronul FCSB-ului s-a convins de eșecul transferului lui Alibec. În 12 apariții, în acest sezon, Denis are 1 gol și 2 pase de gol! Așa se explică discursul lui Becali de astăzi, la Fanatik.
„Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. – pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic“, a spus finanțatorul roș-albaștrilor.