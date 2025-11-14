Deziluzia lui Gigi Becali, la FCSB: „Nimic n-a făcut!“

Când Gigi Becali a decis readucerea lui Denis Alibec (34 de ani), în vară, nu trebuia să fii chiar un mare specialist, ca să-ți dai seama că mutarea e una neinspirată, sortită eșecului.

În primul rând, Alibec, la prima sa ședere, la FCSB, n-a făcut mare lucru. S-a remarcat, mai degrabă, prin reproșurile constante, la adresa colegilor în timpul meciurilor, plus alte episoade de acest gen. Apoi, Alibec e fotbalistul care s-a dus, în Qatar, în 2023, și a retrogradat cu Muaither, în 2024, de pe ultimul loc! Salvarea sa, după această contraperformanță s-a numit Farul lui Hagi, însă a fost clar că Denis și-a depășit deja vârful de formă.

