Joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, roș-albaștrii joacă la Belgrad împotriva Stelei Roșii, în etapa a 5-a din Europa League. Cu trei zile înainte de partidă, Gigi Becali a dezvăluit deja formula de start pe care Elias Charalambous o va folosi pe „Rajko Mitic”.

Gigi Becali a anunțat primul „11” al FCSB-ului cu Steaua Roșie

Patronul FCSB a explicat că duelul de la Belgrad va fi folosit pentru „teste” în zona de mijloc: „O să jucăm cu Lixandru și Șut la mijloc, cu doi închizători, ca să văd care dintre ei e mai bun pentru campionat. Fac verificări. În apărare se știe echipa, n-ai alții. În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și Bîrligea. Tănase și Cisotti vor fi odihniți, am nevoie de ei în campionat. Nu prea mă mai interesează meciul ăsta”, a declarat Becali pentru Fanatik.

Primul „11” anunțat de Becali arată astfel: Zima – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Portarul Ștefan Târnovanu este suspendat după eliminarea din meciul cu FC Basel (1-3), astfel că Lukas Zima va fi titular.

Campioana României are o singură victorie în grupa din Europa League, 1-0 cu Go Ahead Eagles, chiar primul meci disputat în competiție, și trei înfrângeri.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

FCSB – Young Boys 0-2

FCSB – Bologna 1-2

Basel – FCSB 3-1

Steaua Roșie – FCSB (27 noiembrie, 22:00)

FCSB – Feyenoord (11 decembrie, 22:00)

Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie 2026)

FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie 2026)

Toate meciurile campioanei pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS.


