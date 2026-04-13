Rapid l-a omagiat pe Mircea Lucescu, iar în startul partidei a fost un moment de reculegere în onoarea fostului tehnician român.
Strănepoții lui Mircea Lucescu au dat lovitura de start în meciul Rapid - FC Argeș
Cu toate că rapidiștii joacă meciul cu piteștenii doar cu copii în tribună, lovitura de start a partidei a fost încărcată de emoție.
Marilu Lucescu și Matei Lucescu, împreună cu copiii lor, Haria și Lucio, au dat lovitura de start simbolică a partidei din „Giulești”.
Nepoții și strănepoții fostul antrenor al Rapidului au ținut și un tricou al Rapidului pe care scria „Lucescu ∞”.
Marilu și Matei sunt cei doi copii ai lui Răzvan Lucescu.
Lucescu, înmormântat vineri
Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.
Vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.
„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului
Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.
Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).
Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.