Rapid l-a omagiat pe Mircea Lucescu, iar în startul partidei a fost un moment de reculegere în onoarea fostului tehnician român.

Strănepoții lui Mircea Lucescu au dat lovitura de start în meciul Rapid - FC Argeș

Cu toate că rapidiștii joacă meciul cu piteștenii doar cu copii în tribună, lovitura de start a partidei a fost încărcată de emoție.

Marilu Lucescu și Matei Lucescu, împreună cu copiii lor, Haria și Lucio, au dat lovitura de start simbolică a partidei din „Giulești”.

Nepoții și strănepoții fostul antrenor al Rapidului au ținut și un tricou al Rapidului pe care scria „Lucescu ∞”.

Marilu și Matei sunt cei doi copii ai lui Răzvan Lucescu.