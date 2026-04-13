Nepoții și strănepoții lui Mircea Lucescu au dat lovitura de start în meciul Rapid - FC Argeș.

Rapid l-a omagiat pe Mircea Lucescu, iar în startul partidei a fost un moment de reculegere în onoarea fostului tehnician român.

Cu toate că rapidiștii joacă meciul cu piteștenii doar cu copii în tribună, lovitura de start a partidei a fost încărcată de emoție.

Marilu Lucescu și Matei Lucescu, împreună cu copiii lor, Haria și Lucio, au dat lovitura de start simbolică a partidei din „Giulești”.

Nepoții și strănepoții fostul antrenor al Rapidului au ținut și un tricou al Rapidului pe care scria „Lucescu ∞”.

Marilu și Matei sunt cei doi copii ai lui Răzvan Lucescu.

Lucescu, înmormântat vineri

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții. 

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009). 

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
ARTICOLE PE SUBIECT
Matei Lucescu va da lovitura de start la un meci din Superligă
Omagiu superb pentru Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat la Istanbul
Răzvan Lucescu nu a respectat ordinul lui Ivan Savvidis! Dezvăluire făcută în Grecia
Rapid - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii amenință poarta oaspeților
Marica, luat prin surprindere de schimbarea antrenorului la Farul: ”Nu am știut, nu s-a consultat nimeni cu mine”
Florin Bratu a „explodat” după eșecul cu Csikszereda! Faza care l-a scos din sărite pe antrenor
Emoții mari pentru o echipă din Superliga după eșecul lui Orban. Ar putea rămâne fără fonduri
Luis Figo știe cine merge în semifinale după „șocul” Bayern - Real Madrid: mesajul portughezului
Polonia – România 34-38, victorie și CALIFICARE! Moment IREAL pe VOYO: am dat gol în triplă inferioritate numerică! Vom juca în Final Four-ul EHF Euro Cup

Como - Inter 3-4, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu a făcut remontada!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Reacția lui Chivu după remontada făcută în fața lui Como! Italienii, notă și verdict pentru antrenorul român: ”Miroase deja!”

Răzvan Lucescu nu a respectat ordinul lui Ivan Savvidis! Dezvăluire făcută în Grecia

FCSB, prima plecare certă din vară: „Un pas înainte!“

Marica, luat prin surprindere de schimbarea antrenorului la Farul: ”Nu am știut, nu s-a consultat nimeni cu mine”
Rapid - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii amenință poarta oaspeților
Florin Bratu a „explodat” după eșecul cu Csikszereda! Faza care l-a scos din sărite pe antrenor
Real Madrid a rezolvat transferul: „Clubul îi urează mult succes”
Gică Hagi vrea un fost mare selecționer lângă el la națională: surpriza din lista „Regelui"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Matei Lucescu va da lovitura de start la un meci din Superligă
Ce mașină conduce Mircea Lucescu. Dezvăluirea lui Matei Lucescu
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

