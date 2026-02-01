FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci care a contat pentru runda a 24-a din Superliga.

Unicul marcator al meciului de pe Arena Națională a fost Juri Cisotti, care a marcat din pasa lui Valentin Crețu în minutul 38.

Matei Popa, încrezător în șansele FCSB-ului de a intra în play-off: „Sunt convins”

Matei Popa a vorbit despre emoțiile pe care le-a avut la primul meci oficial în poarta FCSB-ului.

Goalkeeper-ul crede în șansele echipei sale de a se califica în play-off și a numit portarul cu care se aseamănă din străinătate.

„Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru debut. A fost un teren greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine, am jucat ce mi s-a cerut. A fost mai greu din cauza terenului, dar mă bucur că am câștigat și sper să intrăm în play-off.

Am primit sfaturi de la toți colegii. Fane, Zima și Udrică m-au ajutat cel mai mult. Vreau să le mulțumesc. Am fost foarte entuziasmat zilele astea, m-am bucurat de tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și am încercat să iau tot ce e mai bun.

Noi sperăm să câștigăm ce mai avem până începe play-off-ul. Sunt convins că ne vom califica.

Nu l-am auzit pe tata (n.r. în timpul meciului). Nu prea m-a sfătuit de-a lungul zilelor, doar mi-a zis să fiu calm și să joc ce știu. Donnarumma? Portarul care-mi place mie cel mai mult este Verbruggen de la Brighton, cred că semănăm. Donnarumma nu-mi place chiar deloc”, a declarat Matei Popa.

În urma acestei victorii, FCSB rămâne pe locul 11 în Superliga cu 34 de puncte după victoria cu Csikszereda, care se află pe locul 14 și are 19 puncte.

