FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci care a contat pentru runda a 24-a din Superliga.

Unicul marcator al meciului de pe Arena Națională a fost Juri Cisotti, care a marcat din pasa lui Valentin Crețu în minutul 38.



Robert Ilyeș a contestat clar arbitrajul după meciul cu FCSB: „Arbitrii dau prea mult pentru ei! La golul lui Cisotti e fault”



Ilyeș a declarat că și-ar fi dorit mai mult de la duelul cu roș-albaștrii și a acuzat maniera de arbitraj a lui Cristian Moldoveanu.

„A fost un teren impracticabil și s-a jucat mai mult la bătaie, a fost o luptă crâncenă, mai mult la mijlocul terenului și FCSB a ieșit în câștig.

Ei venea după meciul cu Fenerbahce, rar mai prinzi FCSB în asemenea hal cum l-am prins astăzi.

Poate în partea a doua ar fi trebuit să facem altceva. Ce mă supără e că nu am încercat să șutăm mai mult la poartă, pentru că au avut un portar fără experiență, mă așteptam la mai mult de la echipa mea.

Este frustrant pentru că sunt momente în timpul jocului când arbitrii dau prea mult pentru FCSB și eu nu sunt de acord. Mă deranjează că sunt anumite simulări cu care eu un sunt de acord ca antrenor. E păcat pentru că sunt jucători cu mare calitate,

Și la golul lui Cisotti a fost fault și după alt fault și a ieșit golul, nu vrea să contest victoria FCSB-ului, dar sunt momente când arbitrii trebuie să judece la fel.

Vedeți că nici la București nu sunt condiții, la Arena Națională terenul a fost înghețat, a nins și a afectat jocul, nu sunt condiții în România”, a spus Robert Ilyeș.

În urma acestei victorii, FCSB rămâne pe locul 11 în Superliga cu 34 de puncte după victoria cu Csikszereda, care se află pe locul 14 și are 19 puncte.

