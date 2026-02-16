Ședință de urgență la Csikszereda: „Stimați suporteri!”

Superliga
Clubul a fost sancționat din nou de FRF.

Szondy ZoltánCsikszeredaSuperligaamenzi
Clubul din Miercurea Ciuc a anunțat organizarea unei ședințe de urgență cu membrii galeriei, pentru a discuta consecințele disciplinare și situația creată. 

Întâlnirea este programată marți, 17 februarie, la ora 17:00, la sediul clubului, în prezența președintelui Szondy Zoltan.

„Stimați suporteri! Pentru cei mai fideli și mai devotați susținători ai noștri, organizăm o întâlnire cu participarea lui Szondy Zoltán, marți, de la ora 17:00, la sediul clubului. Vom discuta despre provocările actuale care afectează identitatea clubului și a galeriei. Îi așteptăm pe toți cei dedicați acestor cauze”, se arată în comunicatul formației.

Amendă de 63.000 de lei pentru Csikszereda

Sancțiunile au fost dictate după meciurile cu FC Botoșani și UTA Arad. În etapa #22, clubul a primit o amendă de 25.312,50 lei pentru afișarea unor simboluri și scandări considerate xenofobe.

Ulterior, după partida cu UTA Arad, gruparea harghiteană a fost sancționată din nou, în baza regulamentului disciplinar, cu încă 37.968,75 lei.

