Ședință de urgență la Csikszereda: „Stimați suporteri!”

„Stimați suporteri! Pentru cei mai fideli și mai devotați susținători ai noștri, organizăm o întâlnire cu participarea lui Szondy Zoltán, marți, de la ora 17:00, la sediul clubului. Vom discuta despre provocările actuale care afectează identitatea clubului și a galeriei. Îi așteptăm pe toți cei dedicați acestor cauze” , se arată în comunicatul formației.

Întâlnirea este programată marți, 17 februarie, la ora 17:00, la sediul clubului, în prezența președintelui Szondy Zoltan.

Clubul din Miercurea Ciuc a anunțat organizarea unei ședințe de urgență cu membrii galeriei, pentru a discuta consecințele disciplinare și situația creată.

Amendă de 63.000 de lei pentru Csikszereda

Sancțiunile au fost dictate după meciurile cu FC Botoșani și UTA Arad. În etapa #22, clubul a primit o amendă de 25.312,50 lei pentru afișarea unor simboluri și scandări considerate xenofobe.

Ulterior, după partida cu UTA Arad, gruparea harghiteană a fost sancționată din nou, în baza regulamentului disciplinar, cu încă 37.968,75 lei.