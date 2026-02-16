Ședință de urgență la Csikszereda: „Stimați suporteri!”

Clubul din Miercurea Ciuc a anunțat organizarea unei ședințe de urgență cu membrii galeriei, pentru a discuta consecințele disciplinare și situația creată.
Întâlnirea este programată marți, 17 februarie, la ora 17:00, la sediul clubului, în prezența președintelui Szondy Zoltan.
„Stimați suporteri! Pentru cei mai fideli și mai devotați susținători ai noștri, organizăm o întâlnire cu participarea lui Szondy Zoltán, marți, de la ora 17:00, la sediul clubului. Vom discuta despre provocările actuale care afectează identitatea clubului și a galeriei. Îi așteptăm pe toți cei dedicați acestor cauze”, se arată în comunicatul formației.