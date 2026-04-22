Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie

Căpitanul „câinilor roșii” s-a arătat dezamăgit de criticile primite în ultima vreme din partea propriilor fani, motiv pentru care a încetat să se mai uite pe rețelele sociale.

Răspunsul lui Cătălin Cîrjan către fanii lui Dinamo

„S-a vorbit foarte mult de perioada mea. Cred că am început play-off-ul foarte bine, am dat gol, după care am dat pasă de gol cu CFR Cluj foarte frumoasă. Din păcate am ratat acea ocazie, cred că dacă dădeam gol toată lumea zicea de perioada extraordinară a mea.

Acum sunt cel mai slab, cel mai criticat, dar așa e la fotbal, lucrurile se uită de la o săptămână la alta, acum am înscris, toată lumea e fericită, sper să o țin tot așa.

Sincer am încetat să mă uit pe rețelele de socializare în ultimul timp, am încercat să mă deconectez, să vin la Săftica și să dau totul, iar când sunt acasă să nu mă mai uit la mesaje.

Cîrjan: „Am fost dezamăgit de mesajele pe care le-am primit”

Sincer să fiu am fost dezamăgit de ce s-a întâmplat, de mesajele pe care le-am primit, îmi doresc să intru pe teren și să demonstrez ce știu să fac.

Din partea suporterilor cred că ei se așteaptă să conduc echipa și să câștigăm meci de meci. Își doresc trofee, să câștigăm titlul, dar ce pot să le spun e că și noi vrem același lucru.

Încerc să-mi ajut echipa meci de meci, să dau gol sau pasă de gol, și să câștigăm. Suntem oameni, toți greșim, toți avem perioade bune, perioade mai puțin bune.

Ar fi ceva extraordinar să câștigăm Cupa, la începutul sezonului am vorbit să câștigăm măcar un trofeu. E un meci foarte dificil, cum a fost mereu cu ei în acest campionat, dar cred eu că ne-am pregătit foarte bine și o să câștigăm”, a declarat Cătălin Cîrjan, la conferința de presă premergătoare meciului.