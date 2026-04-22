Oficialul „câinilor roșii” a reacționat după ce antrenorul Zeljko Kopic a lăsat să se înțeleagă că Mamadou Karamoko ar avea probleme din cauza vieții extrasportive.

Andrei Nicolescu, reacție despre Mamadou Karamoko

„El a fost bine înainte de meci, nu am văzut parametri care să spună că e foarte obosit, dar muscular e în altă zonă față de cum a fost acum o lună, undeva mai jos față de data trecută, e o enigmă la momentul ăsta de ce i se întâmplă.

Poate fi și viața extrasportivă, teoretic poate fi. Ceva se întâmplă și încercăm să ne dăm și noi seama”, a declarat Andrei Nicolescu, la televiziunea Prima Sport.

Cea mai recentă problemă medicală a lui Karamoko a venit după meciul Dinamo - „U” Cluj 2-1, de pe 18 aprilie, când s-a accidentat șutând de la marginea careului; cel mai probabil, nu va mai evolua în stagiunea curentă.

Kopic: „Nu putem controla viața personală a jucătorului”

Anterior, Kopic a lăsat să se înțeleagă faptul că Mamadou Karamoko ar putea avea probleme repetate din cauza vieții extrasportive.

„Karamoko este un jucător cu un istoric de accidentări. Facem tot ce putem pentru a-l stabiliza. Lucrurile se întâmplă, totuși. Este similar cu ce s-a întâmplat cu Dennis Politic. Din partea noastră încercăm să vedem ce putem face, dar ține și de jucător.

Nu putem controla viața personală a jucătorului 24 din 24 și ce simte el. Avem parametrii și încercăm să ajutăm, dar ține și de jucător. Când vorbim de calitate, asta este o parte din discuție, dar și de faptul să ai grijă de corpul său tău și să te pui la dispoziția echipei. Asta se caută la cluburile mari. Ai nevoie de jucători care sunt gata să fie pe teren.

Una sunt accidentările mecanice, în duel, dar jucătorii trebuie să aibă grijă de ei și să își rezolve problemele”, a transmis anterior Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare meciului contra Universității Craiova din Cupa României (23 aprilie, 20:30).