Dinamo a avut nevoie de cinci etape, în play-off, pentru a contabiliza prima victorie. Dar gustul acestui succes a fost cu atât mai dulce, cu cât roș-albii au învins chiar liderul campionatului.

Pe Arena Națională, după 70 de minute insipide, Cîrjan (75) și Musi (80) au aruncat tribunele în aer cu două goluri spectaculoase. Pentru decarul „câinilor“, reușita de 1-0 a fost cu atât mai valoroasă, cu cât a venit după o perioadă de „secetă“. Concret, Cîrjan nu mai avusese niciun gol de pe 14 martie, de la o înfrângere cu Rapid (2-3).

La interviul de după meci, Cîrjan s-a plâns de tratamentul incorect de care a avut parte, în ultimele săptămâni.

„Se strânsese o doză mare de frustrare. Pentru că jucam bine și nu reușeam să câștigăm în play-off. Golul? Exersez astfel de execuții la antrenamente. Mă bucur că mi-a ieșit acum. A fost o perioadă foarte grea pentru mine. Am fost criticat, înjurat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere să merg mai departe. Chiar dacă la televizor se spune că joc prost și se creează o imagine falsă, cifrele demonstrează că am avut o contribuție importantă la rezultatele echipei“, a spus fotbalistul de 23 de ani.

Întrebat dacă e supărat pe Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, pentru că l-a marginalizat, pe când amândoi erau la Rapid, Cîrjan a negat acest lucru.

„Nu pot să spun că am rămas cu o mare supărare pe dânsul. Așa e în fotbal. Pur și simplu, nu m-a apreciat la Rapid. Nu sunt supărat și îi urez mult succes“, a spus Cîrjan.