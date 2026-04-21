Arena aflată în construcție pe Ștefan cel Mare va deveni „Arena Mircea Lucescu”, ca omagiu pentru unul dintre simbolurile clubului.
Pentru a pune lucrurile în perspectivă, Sport.ro a discutat cu Marcel Popescu, fost președinte la Universitatea Craiova, omul care a contribuit decisiv la redenumirea stadionului „Central” din Craiova în „Ion Oblemenco”.
Marcel Popescu: „Mircea a fost mult mai respectat în Europa decât în România”
Marcel Popescu susține că un astfel de gest este normal. Fostul oficial a amintit și cât de rapid s-a luat decizia în cazul arenei din Craiova, redenumită după Ion Oblemenco la scurt timp după decesul acestuia.
„Normal că sunt implicat și sunt mândru de treaba asta și acum îți spun istoria care a fost. Nelu (n.r. - Ion Oblemenco) a fost mai mult decât un prieten pentru mine, poate și pentru faptul că eram amândoi din Corabia... Nelu a ajuns în Maroc, unde a murit, la recomandarea lui Ilie Balaci. Balaci a fost în Maroc și la o oră și jumătate a primit oferta din Arabia Saudită. Ăia l-au înțeles că sunt bani mai mulți și i-au cerut o alternativă pentru postul de antrenor principal. Și Ilie l-a propus pe Nelu. Iar el, în Maroc, vorbeam cu el la telefon, spunea: «Băi, este extraordinar». Îmi spunea în august 1996: «De Crăciun îl iei pe Petre Deselnicu și veniți aici să stați la soare».
După care a fost evenimentul nefericit. În momentul în care am auzit că Nelu a murit, patron la club era George Păunescu. M-a sunat, mi-a spus să iau legătura cu familia și a trimis un avion să îl aducă pe Nelu din Maroc.
În dimineața din a doua zi a decesului, fiind la birou cu Petre și cu Tică Oțet, îmi fulgeră un gând. Coincidența a fost extrem de favorabilă materializării ideii mele, în sensul că ministrul sportului era fostul meu coleg de echipă și de cameră, Alexandru Mironov. Și l-am sunat.
L-am sunat la ora 11, 11:15, m-a întrebat: «Băi, e adevărat?». I-am zis: «Da, Ali, e adevărat. Știi de ce te-am sunat? Crezi tu că, în calitate de ministru al sportului, poți face ceva să se numească Ion Oblemenco stadionul?»
Mi-a zis să fac o cerere în scris, pe fax, o solicitare în acest sens. Era ora 11:15-11:30, la ora 15 hotărârea de guvern era ieșită! În aceeași zi! Și de atunci stadionul se numește «Ion Oblemenco».
Iar cum nimic nu este întâmplător în viață, drumul spre inegalabila poveste a Universității Craiova începe pe Bulevardul Ilie Balaci și se termină la Stadionul «Ion Oblemenco».
- Marcel Popescu (FOTO STÂNGA) , Mircea Lucescu (FOTO CENTRU) și Gigi Mulțescu (FOTO DREAPTA)
„Sunt amintiri care mă răscolesc”
Ce pot să spun? Sunt amintiri care mă răscolesc, care mă dor, care în același timp mă fac mândru că atât numele lui Ilie Balaci, cât și al lui Nelu și al altor titani care au fost la Craiova și, din păcate, s-au stins și au plecat, nu au fost uitate. Că amintirea lor dăinuie, că povestea Universității Craiova este fabuloasă și nu am auzit-o, n-am citit-o, am trăit-o. Este un noroc. Iar faptul că viața a făcut să fiu, într-un moment extrem de dureros și de special, în calitate de președinte al clubului Universitatea Craiova, iar ministrul sportului să fie fostul meu coleg și să fac posibil ca în patru ore stadionul să primească numele, iarăși îmi validează un concept: că în viață nimic nu este întâmplător.
Este un gest de recunoștință. Ion Țiriac a spus că ar trebui mai multe stadioane să se numească Mircea Lucescu. Sunt personalități. Ce aș vrea să îți spun: moartea lui Mircea Lucescu ne-a arătat că Mircea a fost mult mai respectat în Europa, UEFA, FIFA și marile puteri fotbalistice europene decât în România. Așa cum este la fel de adevărat că și Ilie Năstase și Nadia Comăneci au un ecou mai mare în numele lor și au făcut celebre România în exterior decât în țară. Dar asta este viața, e trist.
Îmi spunea mie cineva: «Băi, nea Marcele, am fost prin exterior și pot să spun că ești cunoscut». Nu cred că e termenul corect. Sunt recunoscut! Nu cunoscut. Și sunt mândru de asta și cu asta basta. Care este problema? Fiecare face ceva. Ce mi-a dat mie Universitatea Craiova, faptul că într-un alt sport, în baschet, am îmbrăcat tricoul Universității Craiova, faptul că am fost contemporan și prieten cu titanii fotbalului craiovean și ulterior am condus clubul – ar trebui să trăiesc o mie de ani să pot să reușesc să îi dau Universității Craiova înapoi ce am primit. Dar înainte de mine au fost alții, care, din păcate, au fost uitați, care sunt trecuți la «și alții». Și atitudinea de respect pentru cei care au făcut Universitatea Craiova, în primul rând Nelu, apoi Ilie, Costică Ștefănescu și ceilalți, este un exemplu de decență și de recunoaștere a autorităților locale, a suporterilor din țară, pentru acest club și pentru cei ce l-au făcut celebru”, a spus Marcel Popescu pentru Sport.ro.
Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante
„Il Luce” a avut o carieră uriașă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.
Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).
La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe meciuri: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.
Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.