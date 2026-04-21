Arena aflată în construcție pe Ștefan cel Mare va deveni „Arena Mircea Lucescu”, ca omagiu pentru unul dintre simbolurile clubului.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, Sport.ro a discutat cu Marcel Popescu, fost președinte la Universitatea Craiova, omul care a contribuit decisiv la redenumirea stadionului „Central” din Craiova în „Ion Oblemenco”.

Marcel Popescu: „Mircea a fost mult mai respectat în Europa decât în România”

Marcel Popescu susține că un astfel de gest este normal. Fostul oficial a amintit și cât de rapid s-a luat decizia în cazul arenei din Craiova, redenumită după Ion Oblemenco la scurt timp după decesul acestuia.

„Normal că sunt implicat și sunt mândru de treaba asta și acum îți spun istoria care a fost. Nelu (n.r. - Ion Oblemenco) a fost mai mult decât un prieten pentru mine, poate și pentru faptul că eram amândoi din Corabia... Nelu a ajuns în Maroc, unde a murit, la recomandarea lui Ilie Balaci. Balaci a fost în Maroc și la o oră și jumătate a primit oferta din Arabia Saudită. Ăia l-au înțeles că sunt bani mai mulți și i-au cerut o alternativă pentru postul de antrenor principal. Și Ilie l-a propus pe Nelu. Iar el, în Maroc, vorbeam cu el la telefon, spunea: «Băi, este extraordinar». Îmi spunea în august 1996: «De Crăciun îl iei pe Petre Deselnicu și veniți aici să stați la soare».

După care a fost evenimentul nefericit. În momentul în care am auzit că Nelu a murit, patron la club era George Păunescu. M-a sunat, mi-a spus să iau legătura cu familia și a trimis un avion să îl aducă pe Nelu din Maroc.

În dimineața din a doua zi a decesului, fiind la birou cu Petre și cu Tică Oțet, îmi fulgeră un gând. Coincidența a fost extrem de favorabilă materializării ideii mele, în sensul că ministrul sportului era fostul meu coleg de echipă și de cameră, Alexandru Mironov. Și l-am sunat.

L-am sunat la ora 11, 11:15, m-a întrebat: «Băi, e adevărat?». I-am zis: «Da, Ali, e adevărat. Știi de ce te-am sunat? Crezi tu că, în calitate de ministru al sportului, poți face ceva să se numească Ion Oblemenco stadionul?»

Mi-a zis să fac o cerere în scris, pe fax, o solicitare în acest sens. Era ora 11:15-11:30, la ora 15 hotărârea de guvern era ieșită! În aceeași zi! Și de atunci stadionul se numește «Ion Oblemenco».

Iar cum nimic nu este întâmplător în viață, drumul spre inegalabila poveste a Universității Craiova începe pe Bulevardul Ilie Balaci și se termină la Stadionul «Ion Oblemenco».