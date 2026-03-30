Fotbalistul a profitat de timpul liber și a făcut un pas important pentru viitorul său.
GALERIE FOTO Cătălin Cîrjan nu pierde vremea! Decizie majoră pentru viitorul său
Cătălin Cîrjan nu a prin lotul echipei naționale pentru meciurile din luna martie, iar mijlocașul a rămas în cantonamentul lui Dinamo pentru a se pregăti pentru următoarele meciuri din play-off.
La doar 23 de ani, Cîrjan și-a cerut iubita în căsătorie, pe Evelyn Tamaș. Cîrjan a pregătit momentul în detaliu și a pus poate cea mai importantă întrebare din viața sa într-o atmosferă romantică, cu cei doi îndrăgostiți înconjurați de trandafiri roșii și de lumânări.
Clubul Dinamo a reacționat la vestea primită și a transmis cuplului ”Casă de piatră”.
