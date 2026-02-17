Printre cei mai vehemenți s-a numărat și antrenorul Marius Șumudică, care a criticat în termeni duri maniera de arbitraj a „centralului”.

Tehnicianul a catalogat decizia de a anula golul marcat de piteșteni în minutul 86 drept una incredibilă și a sugerat sancțiuni drastice.

Marius Șumudică: „Ar trebui trimis la județeană!”

„Celor de la Pitești… ce li s-a întâmplat este strigător la cer. Nu se poate așa ceva. Să scoți mingea din poartă și să faci o astfel de greșeală… Cred că de data asta ar trebui trimis să arbitreze în județeană. Nu știu dacă scos din arbitraj, dar asta nu este o greșeală. Noi suntem din fotbal și știm ce înseamnă astfel de faze”, a declarat Șumudică la Fanatik.

Faza controversată s-a petrecut în finalul partidei de la Ploiești, când Roberto Sierra a înscris cu capul, însă arbitrul fluierase inexplicabil înainte ca mingea să intre în poartă. Golul nu a mai putut fi validat, iar ulterior Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut oficial eroarea.

În urma incidentului, FC Argeș a cerut publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri, considerând că decizia ar fi putut influența decisiv lupta pentru play-off.

La momentul redactării acestui articol FC Argeș ocupă locul #5 în Superliga României cu 43 de puncte. Pentru piteșteni urmează meciul pe teren propriu cu Farul Constanța. Cele două formații se vor duela duminică, nu mai devreme de ora 15:00.