Condusă de CFR Cluj în Gruia, Dinamo a plecat, în cele din urmă, cu un punct după această partidă. Cătălin Cîrjan și Dean Zandbergen au marcat, iar ”câinii” rămân lideri la finele acestei etape.

Marius Șumudică (55 de ani) a avut un discurs dur la finalul partidei, fiind deranjat de faptul că echipa sa va juca mai multe partide într-un interval mai scurt de timp. Antrenorul și-a continuat tirada și a doua zi, iar de data aceasta ținta a fost Nuno Campos (51 de ani).

Mai exact, antrenorul lui CFR Cluj s-a arătat deranjat de discursul omologului său de la Dinamo, care și-a comparat echipa cu Barcelona. Replica lui Marius Șumudică nu s-a lăsat așteptată.

Marius Șumudică, atac dur la adresa lui Nuno Campos

„Cu tot respectul pentru Dinamo, nu o să vorbesc niciodată urât de antrenorii străini, dar mi s-a părut un pic deplasată declarația domnului Nuno Campos și nu cred că eu am vorbit despre jocul lui Dinamo, că ce fac greșit, ce e bine, ce e rău.

Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona… Eu m-am simțit, atunci, ca Santander ieri. Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca acest domn Campos.

Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona, că ai făcut nu știu câte pase… Păi noi ți-am permis să faci toate acele pase, fiindcă așa am pregătit jocul. Nu-mi aduc aminte de vreo ocazie clară a lor.

OK, deliberat am cedat terenul, pentru că nu avem în momentul de față jucători capabili să se ia la luptă cu Dinamo, dar cred că trebuie să fim mai atenți în declarații. La final, chiar dacă am avut 2-0 și nu am câștigat, am avut tăria să le strâng mâna jucătorilor de la Dinamo.

Un pic să călcăm frâna cu Barcelona, nu dă frumos să spui că tu ești Barcelona. Eu ce să mă simt, Oviedo? Cu toate că nu am retrogradat. Îl cunosc pe Andrei Nicolescu, știu munca extraordinară pe care o face la Dinamo, dar este un pic exagerată această declarație a lui Nuno Campos”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.ro.

În etapa următoare, Dinamo va juca pe teren propriu în compania celor de la UTA Arad, în timp ce CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, o altă echipă aflată în zona play-off-ului din Superliga.

CFR Cluj - Dinamo 2-2, echipele de start: