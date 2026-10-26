Neluțu Varga, acuzații grave înaintea derby-ului cu U Cluj: „Vor să ne distrugă! E bătaie de joc”

Tensiunile au apărut după remiza de duminică, de pe teren propriu, contra liderului Dinamo, scor 2-2. Pentru formația pregătită de Marius Șumudică urmează duelul din grupa B a Cupei României împotriva rivalei Universitatea Cluj, programat miercuri, iar sâmbătă echipa se va deplasa pentru meciul de campionat cu Petrolul.

Nemulțumit de timpul scurt de refacere dintre partide și de faptul că rivala din oraș a jucat vineri, având două zile în plus la dispoziție, antrenorul Marius Șumudică a anunțat că ia în calcul utilizarea unei echipe formate din juniori la confruntarea din Cupă. De asemenea, tehnicianul a precizat că din moment ce CFR Cluj nu are drept de joc în cupele europene, obiectivul său este menținerea în primul eșalon.

„Miercuri joc cu U Cluj derby-ul în Cupă, iar ei au două zile în plus față de mine. Au jucat vineri. Au două zile în plus de recuperare. După care merg peste două zile și joc la Petrolul. Deci nu se poate. Am înțeles data trecută când am jucat intermediara aia de cupă. Tot așa. Singura echipă căreia i-au pus în 6 zile trei meciuri. Eu le-aș da o idee. Poate mă gândesc și nu știu, vedem. Pe mine mă interesează să mențin CFR-ul, neavând posibilitatea de a juca în cupele europene, eu vreau să mențin CFR-ul în prima ligă. Acesta este obiectivul meu. Există posibilitatea, cu tot riscul, ca la meciul cu U să mă prezint cu juniorii”, a spus Marius Șumudică după partida cu Dinamo.