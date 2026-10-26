Neluțu Varga, acuzații grave înaintea derby-ului cu U Cluj: „Vor să ne distrugă! E bătaie de joc”

Neluțu Varga, acuzații grave înaintea derby-ului cu U Cluj: „Vor să ne distrugă! E bătaie de joc” Fotbal intern
SPORT.RO
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Oficialii lui CFR Cluj arată cu degetul spre modul în care a fost stabilit calendarul competițional, ardelenii fiind nevoiți să dispute trei partide în șase zile.

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Nelutu VargaCFR Cluj
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Tensiunile au apărut după remiza de duminică, de pe teren propriu, contra liderului Dinamo, scor 2-2. Pentru formația pregătită de Marius Șumudică urmează duelul din grupa B a Cupei României împotriva rivalei Universitatea Cluj, programat miercuri, iar sâmbătă echipa se va deplasa pentru meciul de campionat cu Petrolul.

Nemulțumit de timpul scurt de refacere dintre partide și de faptul că rivala din oraș a jucat vineri, având două zile în plus la dispoziție, antrenorul Marius Șumudică a anunțat că ia în calcul utilizarea unei echipe formate din juniori la confruntarea din Cupă. De asemenea, tehnicianul a precizat că din moment ce CFR Cluj nu are drept de joc în cupele europene, obiectivul său este menținerea în primul eșalon.

„Miercuri joc cu U Cluj derby-ul în Cupă, iar ei au două zile în plus față de mine. Au jucat vineri. Au două zile în plus de recuperare. După care merg peste două zile și joc la Petrolul. Deci nu se poate. Am înțeles data trecută când am jucat intermediara aia de cupă. Tot așa. Singura echipă căreia i-au pus în 6 zile trei meciuri. Eu le-aș da o idee. Poate mă gândesc și nu știu, vedem. Pe mine mă interesează să mențin CFR-ul, neavând posibilitatea de a juca în cupele europene, eu vreau să mențin CFR-ul în prima ligă. Acesta este obiectivul meu. Există posibilitatea, cu tot riscul, ca la meciul cu U să mă prezint cu juniorii”, a spus Marius Șumudică după partida cu Dinamo.

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Sumudica declaratii
Marius sumudica a rabufnit dupa remiza cu dinamo
Sumudica
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Neluțu Varga acuză lipsa de echitate

Finanțatorul Ioan Varga a intervenit la rândul său după egalul cu Dinamo și a criticat deciziile organizatorilor competiției. Omul de afaceri, sub conducerea căruia gruparea din Gruia a cucerit cinci titluri naționale din 2017 până în prezent, consideră că programul actual dezavantajează clubul său.

„E chiar un pic de bătaie de joc la adresa clubului nostru. Nu știu ce se întâmplă. Au intenția să ne distrugă. Chiar nu înțeleg. Am văzut și punctul de vedere al lui Șumudică și, sincer, chiar nu pot să-l ajut, sunt la depărtare. Cei care organizează meciurile trebuie să se gândească mai bine, să fie echitabili, nu numai pe unii să-i distrugi și pe alții să-i avantajezi. Că așa s-a întâmplat”, a transmis Neluțu Varga, potrivit Cluj24.

Patronul formației clujene a subliniat că își dorește în continuare câștigarea Cupei României, în ciuda dificultăților generate de calendarul aglomerat.

„Nu există niciun pic de recunoștință, niciun pic de respect pentru ceea ce a realizat CFR în fotbalul românesc, asta văd eu în ultima perioadă. Dar nu e problemă, nu murim noi așa ușor, o să ne revenim și o să mergem mai departe. Dacă cei care organizează competiția nu se gândesc la lucrurile astea?! E simplu: sunt lucruri care avantajează o echipă și o dezavantajează pe alta. E foarte importantă recuperarea. Să joci trei meciuri în șase zile e absurd. Nu vreau să comentez de alte echipe. Ne interesează Cupa, normal că ne interesează. Orice trofeu te interesează ca club”, a adăugat Varga pentru sursa citată.

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