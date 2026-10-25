Cu ce mare club din Europa a comparat-o Nuno Campos pe Dinamo! Ce i-a reproșat CFR-ului după 2-2 în Gruia

Cu ce mare club din Europa a comparat-o Nuno Campos pe Dinamo! Ce i-a reproșat CFR-ului după 2-2 în Gruia Superliga Nunocamposmusi
SPORT.RO
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Dinamo a obținut un punct pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-2, după ce gazdele au avut un avans de două goluri pe tabelă.

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Nuno Campos, tehnicianul lui Dinamo, a scos în evidență la finalul partidei superioritatea echipei sale la capitolul posesie și ocazii, taxând totodată abordarea defensivă a grupării antrenate de Marius Șumudică.

„Sunt foarte mândru de echipă, este dificil să joci împotriva unei echipe care se apără mult. Echipa asta are suflet şi dacă aveam mai mult timp, am fi câştigat. Mentalitatea a fost fantastică. Cifrele arată un lucru: doar una dintre echipe a încercat să câştige meciul. Am avut de două ori mai multe şuturi. Am avut peste 600 de pase, ca Barcelona”, a spus Nuno Campos.

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Nuno Campos, despre tactica adversarilor

Antrenorul portughez a mai spus că formația sa ar fi meritat mai multe decât un rezultat de egalitate prin prisma riscurilor asumate pe parcursul partidei.

„Din păcate, au tras de două ori la poartă şi au marcat. Dar sufletul echipei mele a fost fantastic. Credem în toţi jucătorii, unii au mai multe minute. Am riscat foarte mult cu schimbările, am făcut tot ce am putut şi am meritat egalul. Doar o echipă a încercat să câştige. Am avut în faţă o echipă care a pregătit doar faza defensivă şi a avut noroc să marcheze. Felicitări echipei mele. Am marcat la poarta la care erau fanii, le mulţumim pentru sprijin, mă bucur că am egalat şi pentru ei”, a mai transmis Nuno Campos.

În urma acestui rezultat, Dinamo ocupă primul loc în clasament, cu 30 de puncte acumulate, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția a 9-a, cu 17 puncte.

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