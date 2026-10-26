Egalitate la Balonul de Aur? Cum se va face departajarea și ce anticipează francezii

Egalitate la Balonul de Aur? Cum se va face departajarea și ce anticipează francezii Fotbal extern
SPORT.RO
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Gala Balonului de Aur 2026 va avea loc la Londra, diseară, de la ora 22:00. Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal sunt considerați principalii favoriți la câștigarea premiului de cel mai bun fotbalist al anului.

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Balonul de AurLamine Yamalkylian mbappeHarry KaneFrance Football
Din articol

Egalitate la Balonul de Aur? Cum se va face departajarea

Lupta din acest an pentru Balonul de Aur se anunță foarte strânsă, iar presa franceză avansează și un scenariu care părea greu de crezul - acela în care primii doi clasați vor fi la egalitate de puncte.

"În condițiile în care lupta pentru Balonul de Aur 2026 este mai incertă ca niciodată, organizatorii sunt pregătiți pentru o posibilă egalitate între mai mulți jucători. Ar trebui, așadar, să ne așteptăm la o diferență foarte mică de puncte, cu voturi împărțite în funcție de diversele criterii prevăzute de regulament? Sau chiar la o egalitate perfectă? Organizatorii sunt, în orice caz, pregătiți pentru această eventualitate", notează francezii de la RMC Sport, cu câteva ore înaintea galei de la Londra.

Cea mai mică diferență între primii doi clasați la Balonul de Aur s-a înregistrat în 1996, atunci când Matthias Sammer a obținut 144 de puncte, doar unul peste brazilianul Ronaldo.

În istoria mai recentă, Lionel Messi a câștigat cu mari emoții Balonul de Aur din 2019, cu 686 de puncte, doar 7 peste al doilea clasat Virgil van Dijk.

În cazul în care vom avea egalitate de puncte la ediția din acest an, prevederile France Football spun că departajarea se va face în funcție de fotbalistul care a obținut mai multe clasări pe primul loc. Dacă egalitatea persistă, se va trece la clasările de pe locul doi, trei și așa mai departe.

Balonul de Aur 2026 | Cum funcționează sistemul de votare și cum sunt împărțite punctele

La Balonul de Aur 2026, fiecare jurnalist din juriu alege 10 jucători dintre cei 30 de nominalizați și îi clasează în ordinea preferințelor. Punctajul va fi acordat astfel:

  • Locul 1 - 15 puncte
  • Locul 2 - 12 puncte
  • Locul 3 - 10 puncte
  • Locul 4 - 8 puncte
  • Locul 5 - 7 puncte
  • Locul 6 - 5 puncte
  • Locul 7 - 4 puncte
  • Locul 8 - 3 puncte
  • Locul 9 - 2 puncte
  • Locul 10 - 1 punct

Câștigător va fi desemnat fotbalistul care adună cele mai multe puncte. La premiul masculin, juriul include câte un jurnalist din fiecare dintre primele 100 de țări din clasamentul FIFA

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Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur 2026

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
  • Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
  • Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
  • Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
  • Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
  • Gabriel (Arsenal, Brazilia)
  • Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
  • Harry Kane (Bayern München, Anglia)
  • Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
  • Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
  • Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
  • Marquinhos (PSG, Brazilia)
  • Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
  • Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
  • Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
  • Michael Olise (Bayern München, Franţa)
  • João Neves (PSG, Portugalia)
  • William Pacho (PSG, Ecuador)
  • Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
  • Declan Rice (Arsenal, Anglia)
  • Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
  • Fabian Ruiz (PSG, Spania)
  • William Saliba (Arsenal, Franţa)
  • Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
  • Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
  • Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
  • Vitinha (PSG, Portugalia)
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