Egalitate la Balonul de Aur? Cum se va face departajarea și ce anticipează francezii

Egalitate la Balonul de Aur? Cum se va face departajarea

Lupta din acest an pentru Balonul de Aur se anunță foarte strânsă, iar presa franceză avansează și un scenariu care părea greu de crezul - acela în care primii doi clasați vor fi la egalitate de puncte.

"În condițiile în care lupta pentru Balonul de Aur 2026 este mai incertă ca niciodată, organizatorii sunt pregătiți pentru o posibilă egalitate între mai mulți jucători. Ar trebui, așadar, să ne așteptăm la o diferență foarte mică de puncte, cu voturi împărțite în funcție de diversele criterii prevăzute de regulament? Sau chiar la o egalitate perfectă? Organizatorii sunt, în orice caz, pregătiți pentru această eventualitate", notează francezii de la RMC Sport, cu câteva ore înaintea galei de la Londra.

Cea mai mică diferență între primii doi clasați la Balonul de Aur s-a înregistrat în 1996, atunci când Matthias Sammer a obținut 144 de puncte, doar unul peste brazilianul Ronaldo.

În istoria mai recentă, Lionel Messi a câștigat cu mari emoții Balonul de Aur din 2019, cu 686 de puncte, doar 7 peste al doilea clasat Virgil van Dijk.

În cazul în care vom avea egalitate de puncte la ediția din acest an, prevederile France Football spun că departajarea se va face în funcție de fotbalistul care a obținut mai multe clasări pe primul loc. Dacă egalitatea persistă, se va trece la clasările de pe locul doi, trei și așa mai departe.