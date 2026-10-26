Premieră la gala Balonului de Aur 2026! Rol special jucat de Thierry Henry la evenimentul din Londra

Anunțul oficial privind gazdele evenimentului găzduit de London Palladium Theatre a fost făcut de France Football și UEFA. Pentru fostul atacant al naționalei Franței, al lui Arsenal și al Barcelonei, prezența în postura de prezentator al ceremoniei reprezintă o premieră.

De-a lungul carierei de jucător, Thierry Henry a cucerit Cupa Mondială cu Franța în 1998 și Liga Campionilor cu Barcelona în 2009. La nivel individual, francezul a adunat nouă nominalizări la Balonul de Aur, dar nu a obținut niciodată trofeul. Cea mai înaltă clasare a sa a fost înregistrată în anul 2003, când a încheiat ierarhia pe locul secund, după cehul Pavel Nedvěd.

Thierry Henry și Kate Scott fac echipă la Londra

Fostul internațional francez va prezenta ceremonia alături de Kate Scott, jurnalistă alături de care colaborează în cadrul emisiunilor postului american CBS Sports dedicate UEFA Champions League.

Pentru jurnalista din Marea Britanie, aceasta va fi a patra ediție a Balonului de Aur pe care o prezintă, după cele din 2014, 2015 și 2025. La gala de anul trecut, Kate Scott l-a avut ca partener de scenă pe fostul internațional olandez Ruud Gullit.