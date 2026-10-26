Fabrizio Romano a făcut marele anunț, cu câteva ore înainte de decernarea ”Balonului de Aur”

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.
Fabrizio Romano a anunțat ora la care se va acorda Balonul de Aur
Înainte de gală, sunt semne serioase de întrebare cu privire la cel care va câștiga în acest an. Lamine Yamal, Harry Kane și Kylian Mbappe sunt cei trei favoriți, iar pe internet au început să apară deja zvonuri privind marele câștigător.
Gala va începe la ora 22:00 (ora României), și va începe cu o ceremonie pe măsură, dar și cu alte trofee individuale pentru cei mai buni fotbaliști ai anului. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, a fost deja fixată ora exactă la care se va acorda Balonul de Aur: 23:43 (ora României).
Lamine Yamal, favoritul cititorilor Marca
262.144 de cititori ai publicației spaniole Marca au votat fotbalistul pe care îl doresc câștigător al Balonului de Aur în 2026. Câștigătorul detașat al votului este Lamine Yamal (19 ani). Starul Barcelonei a strâns 30% dintre voturi, adică 78.663!
Rezultatul poate părea surprinzător, ținând cont de faptul că Marca este considerată o publicație apropiată de Real Madrid. Pe locul al doilea s-a situat Kylian Mbappe cu 18% din voturi (47.254). Podiumul este completat de către Fabian Ruiz cu 13% dintre opțiuni (33.773). Din top cinci mai fac parte Harry Kane (9%, 22.193 de voturi) și Lionel Messi (7%, 19.164 de voturi). Citește AICI clasamentul integral.
Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur
- Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
- Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
- Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
- Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
- Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
- Gabriel (Arsenal, Brazilia)
- Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
- Harry Kane (Bayern München, Anglia)
- Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
- Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
- Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
- Marquinhos (PSG, Brazilia)
- Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
- Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
- Michael Olise (Bayern München, Franţa)
- João Neves (PSG, Portugalia)
- William Pacho (PSG, Ecuador)
- Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
- Declan Rice (Arsenal, Anglia)
- Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
- Fabian Ruiz (PSG, Spania)
- William Saliba (Arsenal, Franţa)
- Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
- Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
- Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
- Vitinha (PSG, Portugalia)