Fabrizio Romano a făcut marele anunț, cu câteva ore înainte de decernarea ”Balonului de Aur”

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.

Fabrizio Romano a anunțat ora la care se va acorda Balonul de Aur

Înainte de gală, sunt semne serioase de întrebare cu privire la cel care va câștiga în acest an. Lamine Yamal, Harry Kane și Kylian Mbappe sunt cei trei favoriți, iar pe internet au început să apară deja zvonuri privind marele câștigător.

Gala va începe la ora 22:00 (ora României), și va începe cu o ceremonie pe măsură, dar și cu alte trofee individuale pentru cei mai buni fotbaliști ai anului. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, a fost deja fixată ora exactă la care se va acorda Balonul de Aur: 23:43 (ora României).