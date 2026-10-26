Cine va fi desemnat câştigătorul Balonului de Aur 2026? În aşteptarea anunţării câştigătorului luni seara, în jurul orei 23:45, la finalul ceremoniei de la London Palladium din Londra, toţi fanii fotbalului îşi fac propriile pronosticuri.

Potrivit lui Pascal Ferré, fost director editorial al revistei France Football, duminică dimineaţă nu erau mai mult de cinci persoane care cunoşteau numele câştigătorului.

Păstrarea secretului asupra rezultatului voturilor până la finalul ceremoniei reprezintă, aşadar, o provocare imensă pe care fostul şef al Balonului de Aur a reuşit să o depăşească cu succes.

„Mă făcea să zâmbesc când vedeam cum clasamentele false apăreau la suprafaţă”

„E o cursă de-a hoţul şi poliţistul”, a spus el duminică la RMC, în cadrul emisiunii Anaïs Matin, citat de News.ro. „Există mici şiretlicuri, mici trucuri.

Al meu era să las să circule clasamente false în redacţia revistei France Football pentru a alimenta reţelele sociale. Mă făcea să zâmbesc când le vedeam ieşind la suprafaţă. Era unul dintre micile mele şiretlicuri.”

Păstrarea secretului şi menţinerea suspansului până la final au fost, de asemenea, facilitate de o schimbare importantă introdusă acum doi ani: „Din 2024, laureaţii nu mai sunt informaţi cu privire la soarta lor înainte de ceremonie şi se află toţi în aceeaşi situaţie. Când vor intra în sală la Londra, niciunul dintre ei nu va putea să ridice braţele înaintea celorlalţi, pentru că nu ştiu nimic. Am schimbat regulile după perioadele de glorie ale lui Messi şi Ronaldo. Pentru a păstra secretul mai uşor, s-a decis să se ascundă numele câştigătorului până la final.”

Iar Pascal Ferré, care îşi aminteşte că şi-a făcut „o mulţime de prieteni noi în perioada voturilor”, concluzionează: „Un secret bine păstrat este un secret împărtăşit cu cât mai puţini oameni posibil. Din moment ce nici măcar câştigătorii nu mai sunt la curent, mi se pare că este ceva mai uşor de păstrat.”

Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur