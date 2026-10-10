Marius Lăcătuș, verdict despre Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îmi aduc aminte”

„Fiara” l-a lăudat pe Reghecampf atât pentru realizările sale ca fotbalist, cât și pentru ce a reușit la FCSB în primul său mandat de antrenor.

Marius Lăcătuș, impresionat de Laurențiu Reghecampf

„Nu-mi mai aduc aminte cum a fost când a intrat prima dată în vestiar, dar ce pot să spun este că a fost un jucător foarte bun. Când a venit la Steaua și a început să joace titular, și-a făcut datoria cu prisosință. Era un jucător cu un aport semnificativ pe partea ofensivă.

Îmi aduc aminte de meciul cu CSKA Sofia (n.r.- 3-3 în Ghencea și 0-2, la Sofia, în 1997), după o remiză pe teren propriu. În deplasare, a marcat un gol de la vreo 30 de metri, cu un șut extraordinar. Un jucător super!

Apoi, rezultatele pe care le-a obținut ca antrenor la FCSB, dar nu numai, îl recomandă drept un antrenor la fel de bun”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit digisport.ro.