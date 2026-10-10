Marius Lăcătuș, verdict despre Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îmi aduc aminte”

Marius Lăcătuș, verdict despre Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îmi aduc aminte” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Marius Lăcătuș (62 de ani) și-a exprimat opinia despre Laurențiu Reghecampf (51), înainte de debutul celui de-al treilea mandat al tehnicianului la FCSB.

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Laurentiu ReghecampfFCSBMarius LacatusSuperliga
Din articol

„Fiara” l-a lăudat pe Reghecampf atât pentru realizările sale ca fotbalist, cât și pentru ce a reușit la FCSB în primul său mandat de antrenor. 

Marius Lăcătuș, impresionat de Laurențiu Reghecampf   

„Nu-mi mai aduc aminte cum a fost când a intrat prima dată în vestiar, dar ce pot să spun este că a fost un jucător foarte bun. Când a venit la Steaua și a început să joace titular, și-a făcut datoria cu prisosință. Era un jucător cu un aport semnificativ pe partea ofensivă.

Îmi aduc aminte de meciul cu CSKA Sofia (n.r.- 3-3 în Ghencea și 0-2, la Sofia, în 1997), după o remiză pe teren propriu. În deplasare, a marcat un gol de la vreo 30 de metri, cu un șut extraordinar. Un jucător super!

Apoi, rezultatele pe care le-a obținut ca antrenor la FCSB, dar nu numai, îl recomandă drept un antrenor la fel de bun”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit digisport.ro.  

Laurențiu Reghecampf

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Reghecampf, un antrenor care a scris istorie la FCSB

Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017.

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League. 

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League. 

FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din propria istorie. Echipa a ajuns pe locul 11 în Superligă, după patru înfrângeri și doar un egal în precedentele cinci confruntări. 

Debutul celui de-al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB va avea loc pe Arena Națională, astăzi, contra Oțelului Galați (21:30). 

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