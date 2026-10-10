Reghecampf vine cu ambiții mari la al treilea mandat pe banca lui FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că obiectivul antrenorului este să câștige primele 10 meciuri și să se apropie cât mai mult de fruntea clasamentului.

Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live: "Riscul major la FCSB după revenirea lui Reghecampf este cel legat de accidentări"

Bogdan Lobonț atrage însă atenția asupra unui risc la care se expune FCSB după revenirea lui Reghecampf, cel referitor la posibilele accidentări. Tehnicianul este recunoscut pentru pregătirea fizică foarte dură, ceea ce ar putea duce la o încărcătură foarte ridicată.

"Eu aș analiza FCSB după 10 meciuri sau după pauza din noiembrie. Riscul major când se schimbă un antrenor - știm foarte bine cum au lucrat Reghe cu Neubert înainte la FCSB - este cel legat de accidentări. Sunt metode de pregătire diferite. E vorba de încărcătură, care e mult mai mare acum.

Nu sunt convins că FCSB va câștiga diseară, dar toți vor vrea să demonstreze lui Reghe și domnului Becali că merită să fie în echipă", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.