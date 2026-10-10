VIDEO EXCLUSIV "Risc major!" Lobonț anunță pericolul de la FCSB, după revenirea lui Reghecampf

&quot;Risc major!&quot; Lobonț anunță pericolul de la FCSB, după revenirea lui Reghecampf Superliga Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf revine diseară pe banca lui FCSB, la meciul cu Oțelul Galați, programat pe Arena Națională, de la ora 21:30.

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Reghecampf vine cu ambiții mari la al treilea mandat pe banca lui FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că obiectivul antrenorului este să câștige primele 10 meciuri și să se apropie cât mai mult de fruntea clasamentului.

Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live: "Riscul major la FCSB după revenirea lui Reghecampf este cel legat de accidentări"

Bogdan Lobonț atrage însă atenția asupra unui risc la care se expune FCSB după revenirea lui Reghecampf, cel referitor la posibilele accidentări. Tehnicianul este recunoscut pentru pregătirea fizică foarte dură, ceea ce ar putea duce la o încărcătură foarte ridicată.

"Eu aș analiza FCSB după 10 meciuri sau după pauza din noiembrie. Riscul major când se schimbă un antrenor - știm foarte bine cum au lucrat Reghe cu Neubert înainte la FCSB - este cel legat de accidentări. Sunt metode de pregătire diferite. E vorba de încărcătură, care e mult mai mare acum.

Nu sunt convins că FCSB va câștiga diseară, dar toți vor vrea să demonstreze lui Reghe și domnului Becali că merită să fie în echipă", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.

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Boutoutaou s-a accidentat după primele antrenamente cu Reghecampf

Prezent în studio, Robert Niță a întărit ideea lui Lobonț, amintind că Aymen Boutoutaou s-a accidentat chiar după primele zile cu Reghecampf antrenor și va fi indisponibil la partida cu Oțelul.

"Preferatul lui Mihai Stoica, Boutoutaou, s-a accidentat alaltăieri", a adăugat Niță.

Boutoutaou a fost diagnosticat cu o accidentare musculară și nu va putea fi în lot la partida FCSB - Oțelul Galați, de sâmbătă seară. Mihai Stoica anunță că fotbalistul adus de la Sochaux va alege dacă se va recupera în Serbia, la Marijana Kovacevic, pentru a reveni mai rapid pe teren.

"Boutoutaou nu are o accidentare gravă. E o accidentare musculară, o leziune fibrilară 2A. 3-4 săptămâni pauză sau Belgrad. Urmează să decidă el dacă merge la Belgrad sau nu. Dacă merge la Belgrad, poate să fie cu Voluntariul. Dacă nu, 3-4 săptămâni.

Jucătorul decide. Nu e obligatoriu, nu poți obliga un jucător să se opereze", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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