Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că toți jucătorii care vor trece de acum încolo prin accidentări grave, cum ar fi rupturi la nivelul ligamentelor încrucișate, nu vor mai grăbi procesul de recuperare și vor sta pe tușă cel puțin 9 luni.

FCSB schimbă protocolul medical. Pauză de cel puțin 9 luni după accidentările grave la genunchi

Decizia a fost luată după cazul Mihai Popescu. Fundașul central a suferit o accidentare gravă la genunchi în octombrie 2025, la echipa națională, însă s-a întors pe teren după doar 5 luni. Revenirea foarte rapidă pare că i-a adus noi probleme medicale, stoperul neavând niciun minut în acest sezon.

Din acest motiv, FCSB va schimba protocolul. Mihai Stoica a oferit exemplele Ianis Hagi și Radu Drăgușin, care au stat pe tușă aproape un an după ce s-au accidentat la genunchi.

"Eu, când aud că profesorul Mariani, care are 80 de ani, spune că jucătorul poate juca după 3 luni, 3 luni și jumătate (n.r - în urma rupturii la nivelul ligamentelor încrucișate), mă sperie!

Asta am reglat-o noi acum. Am decis ca niciun jucător să nu mai joace după 3, 4, 5 sau 6 luni, indiferent ce spune chirurgul. Vor juca exact cum se întâmplă în Premier League. Am vorbit și cu Gică Hagi despre ce s-a întâmplat cu Ianis, la Rangers. Vor juca după 9 luni, după 10 luni. Asta a plecat de la Mihai Popescu", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.