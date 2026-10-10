Eduard Florescu se recuperează după accidentarea teribilă din luna mai, la acel moment fiind legitimat la FC Hermannstadt. Fotbalistul nu a mai încheiat pe teren sezonul precedent, dar în continuare este în recuperare după accidentarea suferită la 11 mai 2026, într-un joc disputat de echipa la care era legitimat.
Accidentat în luna mai, Eduard Florescu a început alergările, în cadrul bazei FCSB
A suferit o ruptură de ligamente încrucișate, iar revenirea sa în meciurile oficiale este preconizată pentru începutul anului următor. În toată această perioadă, mijlocașul în vârstă de 29 de ani se recuperează în cadrul Bazei Sportive FCSB, de la Berceni, sub îndrumarea lui Ovidiu Kurti.
De altfel, recent, Eduard Florescu a postat pe contul personal de Facebook câteva înregistrări video care demonstrează că s-a întors pe terenul de fotbal, dar pentru antrenamente ușoare, care, în timp, să îl readucă într-o formă fizică tot mai bună.
Eduard Florescu, într-un interviu pentru Sport.ro: ”În partea a doua a sezonului voi fi ok”
Mijlocașul efectuează alergări în cadrul bazei din Berceni, pe lângă alte exerciții specifice revenirii în urma unei astfel de accidentări grave.
La începutul lunii septembrie, Eduard Florescu oferea un interviu pentru Sport.ro în care vorbea despre situația sa:
”Sunt acasă, la Mioveni. Sunt în recuperare acum, mă recupereze cu Ovidiu Kurti, la Baza FCSB. E bine, totul e bine momentan. Operația a fost ok și chiar sunt mai avansat decât se aștepta cu recuperarea. Sunt pe drumul cel bun.
Cred că în partea a doua a sezonului voi fi ok. În septembrie voi da drumul alergărilor, iar în noiembrie - decembrie ar trebui să revin.
(N.r. - Ești în discuții cu vreo echipă, s-a interesat cineva să te ia?) Nu, dar e și prematur să mă gândesc la treaba asta. Acum mă concentrez doar pe recuperare, să revin, să mă fac bine cât mai repede și să văd în ce parte o voi lua. Nu pot să spun nimic acum, nu iau în calcul nimic legat de viitoarea echipă.
Sper să mă fac cât mai repede bine. Poate că tot ce s-a întâmplat a fost o lecție, să văd totul diferit. Poate că acum sunt mult mai atent la orice detaliu”.