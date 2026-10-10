Eduard Florescu se recuperează după accidentarea teribilă din luna mai, la acel moment fiind legitimat la FC Hermannstadt. Fotbalistul nu a mai încheiat pe teren sezonul precedent, dar în continuare este în recuperare după accidentarea suferită la 11 mai 2026, într-un joc disputat de echipa la care era legitimat.

Accidentat în luna mai, Eduard Florescu a început alergările, în cadrul bazei FCSB

A suferit o ruptură de ligamente încrucișate, iar revenirea sa în meciurile oficiale este preconizată pentru începutul anului următor. În toată această perioadă, mijlocașul în vârstă de 29 de ani se recuperează în cadrul Bazei Sportive FCSB, de la Berceni, sub îndrumarea lui Ovidiu Kurti.

De altfel, recent, Eduard Florescu a postat pe contul personal de Facebook câteva înregistrări video care demonstrează că s-a întors pe terenul de fotbal, dar pentru antrenamente ușoare, care, în timp, să îl readucă într-o formă fizică tot mai bună.