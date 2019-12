Marius Croitoru, transant dupa meciul cu CFR Cluj:"Daca nu plateau banii se amana meciul!". Ce spune despre victoria echipei sale

FC Botosani a bifat un succes important in vederea accederii in play-off-ul Ligii 1.

Dupa victoria impotriva CFR-ului, scor 2-1, Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, a declarat:"Nu cred ca aveam de ce sa imi fie teama, chiar daca jucam cu prima sau a doua echipa. Botosani are o echipa buna, am avut ocazii prin Golofca. Am spus si nu mint, m-a sunat domnul Iftime, m-am dus la jucatori si le-am explicat situatia. Pe tot acel fond de suparare le-am explicat baietilor ca salariile vor fi platite. Altfel, amanau meciul. Va spun ca domnul Iftime tine cont de vocea vestiarului si a antrenorului. Jucatorii trebuie respectati!".

Intrebat de viitorul echipei, Croitoru a raspuns: "Sunt 4-5-6 jucatori care au oferte, insa o sa plece maxim un jucator dupa ce am discutat cu Iftime. Este prea devreme sa dam drumul unor jucatori. Noi deja ne gandim la sezonul viitor si vrem sa contruim o echipa buna. Doar asa ne putem indeplini obiectivele".

Botosani se afla pe locul 7, cu 29 de puncte, unul mai putin decat Gaz Metan Medias, ultima formatie aflata in acest moment in play-off.