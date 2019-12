GENIAL! :)) "A sunat aproape un sfert din populatia Clujului!" Marius Croitoru dezvaluie motivul REFUZULUI de a amana meciul cu CFR

Universitatea Craiova a invins-o pe Botosani, prin golurile lui Mihaila, Cicaldau si Vatajelu. Singurul gol al echipei lui Marius Croitoru a fost inscris de Ofosu. Antrenorul moldovenilor a vorbit la finalul meciului despre rezultatul final, dar si despre respingerea cererii CFR-ului de a amana meciul.

"Am fost naivi, platim pentru 20-30 de minute. Nu inteleg de ce, nu aveam de ce sa ne temem. Am invatat ceva, de la un antrenor mai mare ca noi. Le-am spus ca suntem mai buni decat Craiova, am si dovedit-o.

Am inteles ca a fost un penalty usor acordat. Nu am vazut foarte bine, eram departe. Nu pot sa fiu suparat pe George, este un jucator foarte bun. Este o placere din partea mea sa stau de vorba cu un antrenor asa mare, cum este domnul Piturca.

M-a sunat domnul Iftime, mi-a zis "M-au sunat cei de la cluj, apoape un sfert din populatia Clujului" (glumesc). Am intrebat baietii, a venit si raspunsul lor, pe un fond de suparare, eu i-am transmis raspunsul. Noua ni s-a garantat ca CFR va plati, nu s-a intamplat asta. Ne-au batut cu a doua echipa la Botosani, ne-au dat 4, nu vad care este problema.

Daca vorbim de importanta nationala, sa ne uitam peste umar. La vecini si ce fac ei", a declarat Marius Croitoru la finalul meciului.