FC Botoșani a remizat, scor 2-2, în fața lui FC Voluntari, într-un meci din prima etapă din Superliga.

Dumiter (19') și Mitrov (47') au marcat golurile moldovenilor, în timp ce Diarra (15'), cu un autogol, și Merloi au înscris pentru ilfoveni.

Marius Croitoru a numit problema lui Jovan Markovic

Antrenorul lui FC Botoșani a recunoscut că are un mix de emoții după primul meci al acestui sezon din Superliga.

Întrebat despre ratarea lui Jovan Markovic din finalul meciului, Marius Croitoru a numit marea problemă pe care o are jucătorul venit de la Farul.

„Sunt stări care mă încearcă şi de supărare, şi de fericire. Am început cu dreptul cu egal în deplasare, mai sunt lucruri de reglat şi mai vin jucători. Puteam câştiga, dar şi să pierdem.

(n.r. – Autogolul lui Diarra) Asta te învaţă la 10-11 ani să nu te prindă faza... să vină mingea între tine şi poartă, mai ales în dinamica mare a meciului, dar asta este. E de învăţat. Am luat punct cu o echipă bună, puteam câştiga, iar atitudinea pe o căldură infernală, două goluri sunt plusuri, iar greşelile sunt de evitat.

Ratarea lui Markovic face parte din bagajul lui, de felul în care tratează anumite momente din meci şi din viaţa lui. Dacă era mai atent, marca.

Să înţeleagă că are o vârstă frumoasă şi mai are 7-8 ani de fotbal şi astfel de momente trebuie tratate altfel.

E de mare calitate, de viitor şi am încredere în el. Nu pot să spun că mă supăr pe el, dar preferam să dea tare, decât acea execuţie.

Nimeni nu-l poate repune pe picioare dacă el nu vrea. Astfel de momente de trag în jos, iar eu sunt nevoit să spun adevărul.

Sunt alături de el necondiţionat, dar astfel de momente l-au tras în jos. A avut o accidentare şi l-a ţinut deoparte aproape toată perioada de pregătire.

Are o săptămână de pregătire cu echipa şi probabil că şi asta a cântărit în decizia de pe teren”, a spus Marius Croitoru, la Prima Sport.