Plecat de la CFR Cluj în august 2025, Dan Petrescu a profitat de pauza prelungită pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Vineri a fost prezent pe Stadionul "Anghel Iordănescu", unde a susținut-o pe FC Voluntari în duelul cu FC Botoșani.

Dan Petrescu: "Mi-e dor să revin pe bancă. Cu drag mă voi întoarce la CFR Când voi fi sută la sută"

"Mi-era dor să mă uit la un meci. N-am mai fost de aproape un an. Sunt bine. Mi-a părut rău pentru Voluntari, mai ales că eu stau aproape. Ar fi fost bine să câștige. A fost un meci destul de bun", a spus Dan Petrescu, la plecarea de la stadion.

Cvintuplul campion al României ca antrenor a anunțat că își dorește să revină pe banca tehnică, posibil inclusiv din acest sezon.

"Normal că mi-e dor să revin pe bancă. A trecut aproape un an. Eu, care n-am avut pauze în carieră, vă dați seama...

(n.r - Întrebat dacă CFR Cluj l-a chemat înapoi în această perioadă) Au fost discuții, dar nu era cazul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea și voi fi sută la sută. Atunci voi merge", a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu: "Craiova, favorită la titlu. Corvinul, surpriza campionatului"

Fostul mare internațional a numit și favorita la titlul din Superliga în noul sezon.

"Cred că Craiova rămâne favorita, mai ales că a luat jucători buni .Tot timpul pleacă favorită echipa campioană, mai ales că ei s-au întărit", a mai spus Petrescu.

Întrebat cine crede că va fi echipa care va produce surpriza în noul sezon din Superliga, Petrescu a răspuns scurt: "Corvinul"