GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB, prezent în Ghencea! Gigi Becali e încântat

Noul jucător de la FCSB, prezent în Ghencea! Gigi Becali e încântat Superliga
SPORT.RO
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FCSB primește vizita lui FC Argeș, în această seară, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, în prima rundă din Superliga.

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Din articol

Aymen Boutoutaou, în tribune la FCSB - FC Argeș

La partida din Ghencea asistă și Aymen Boutoutaou (25 de ani), noul jucător al formației roș-albastre. Francezul cu origini algeriene a sosit în România pentru vizita medicală, iar vineri seară a ajuns la Stadionul Steaua pentru a asista din tribună la meciul cu FC Argeș.

Aymen Boutoutaou vine de la Sochaux, club la care a evoluat în ultimul sezon și alături de care a promovat în Ligue 2. Folosit ca extremă dreapta, extremă stânga sau mijlocaș ofensiv, a înscris 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în sezonul trecut.

Aymen Boutoutaou, la FCSB - FC Argeș

Foto: Prima Sport

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Gigi Becali a confirmat pentru PRO TV transferul lui Aymen Boutoutaou, spunând că a plătit peste un milion de euro celor de la Sochaux.

"MM (n.r - Mihai Stoica) știe tot. Eu i-am zis așa: 'Ce faci, ce nu faci, negociază, treaba ta, dar adu-l!'. MM mi-a spus că străin mai bun ca el în România nu a fost. El a spus că nu a văzut atacant în România ca ăsta. Dacă am auzit așa, atunci i-am zis să facă orice și să-l ia.

Bine, a dat mulți bani, dar nu contează. A dat mai mult de un milion. Mult mai mult!", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

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