Aymen Boutoutaou, în tribune la FCSB - FC Argeș
La partida din Ghencea asistă și Aymen Boutoutaou (25 de ani), noul jucător al formației roș-albastre. Francezul cu origini algeriene a sosit în România pentru vizita medicală, iar vineri seară a ajuns la Stadionul Steaua pentru a asista din tribună la meciul cu FC Argeș.
Aymen Boutoutaou vine de la Sochaux, club la care a evoluat în ultimul sezon și alături de care a promovat în Ligue 2. Folosit ca extremă dreapta, extremă stânga sau mijlocaș ofensiv, a înscris 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în sezonul trecut.