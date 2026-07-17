LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, FCSB și FC Argeș se întâlnesc în prima etapă din Superligă pe Stadionul Steaua.

La momentul redactării acestui articol scorul în FCSB - FC Argeș este 1-0 în favoarea roș-albaștrilor, în urma golului marcat de Daniel Bîrligea.

Octavian Popescu, assist de mare efect în prima etapă din Superliga