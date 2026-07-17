LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, FCSB și FC Argeș se întâlnesc în prima etapă din Superligă pe Stadionul Steaua.
La momentul redactării acestui articol scorul în FCSB - FC Argeș este 1-0 în favoarea roș-albaștrilor, în urma golului marcat de Daniel Bîrligea.
Octavian Popescu, assist de mare efect în prima etapă din Superliga
Sursă foto: Digi Sport
În minutul 19 al meciului jucate în Ghencea, Octavian Popescu a trimis perfect din lovitură liberă, iar Daniel Bîrligea a profitat și a deschis scorul cu o lovitură de cap excelentă.
Jucătorul de 23 de ani confirmă deja că este într-o formă bună în acest sezon.
226 de meciuri, 27 de goluri și 27 de pase decisive a strâns Octavian Popescu de la promovarea la prima echipă, în 2020, și până în prezent
Echipele de start:
- FCSB: Târnovanu – Crețu, A. Duarte, Dawa, Pădurariu – Cisotti, Radunovic - Politic, F. Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea
Rezerve: M. Popa, Udrea, Dăncuș, D. Avram, M. Toma, A. Stoian, Labonne, D. Popa
Antrenor: Marius Baciu
- FC Argeș: Căbuz – Oancea, Sadriu, M. Tudose, Borța - Rață, Sierra, Emmers - Y. Pîrvu - Micovschi, Matos
Rezerve: Straton, G. Șerban, Tofan, Garutti, Antoniou, Rădescu, Idowu, Dulcea, R. Moldoveanu, Balaure, M. Marin, Cotea
Antrenor: Bogdan Andone