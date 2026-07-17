GALERIE FOTO Octavian Popescu is back! Assist de clasă la primul gol al sezonului pentru FCSB

Octavian Popescu is back! Assist de clasă la primul gol al sezonului pentru FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
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octivian popescuFCSBSuperligaFC Arges
Din articol

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, FCSB și FC Argeș se întâlnesc în prima etapă din Superligă pe Stadionul Steaua.

La momentul redactării acestui articol scorul în FCSB - FC Argeș este 1-0 în favoarea roș-albaștrilor, în urma golului marcat de Daniel Bîrligea.

Octavian Popescu, assist de mare efect în prima etapă din Superliga

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Sursă foto: Digi Sport

În minutul 19 al meciului jucate în Ghencea, Octavian Popescu a trimis perfect din lovitură liberă, iar Daniel Bîrligea a profitat și a deschis scorul cu o lovitură de cap excelentă.

Jucătorul de 23 de ani confirmă deja că este într-o formă bună în acest sezon.

226 de meciuri, 27 de goluri și 27 de pase decisive a strâns Octavian Popescu de la promovarea la prima echipă, în 2020, și până în prezent

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, A. Duarte, Dawa, Pădurariu – Cisotti, Radunovic - Politic, F. Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea

Rezerve: M. Popa, Udrea, Dăncuș, D. Avram, M. Toma, A. Stoian, Labonne, D. Popa

Antrenor: Marius Baciu

  • FC Argeș: Căbuz – Oancea, Sadriu, M. Tudose, Borța - Rață, Sierra, Emmers - Y. Pîrvu - Micovschi, Matos

Rezerve: Straton, G. Șerban, Tofan, Garutti, Antoniou, Rădescu, Idowu, Dulcea, R. Moldoveanu, Balaure, M. Marin, Cotea

Antrenor: Bogdan Andone

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