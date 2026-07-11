Dumiter (23), Diarra (27), Şorodoc (90+1) şi Mailat (90+2) au marcat pentru învingători, iar L. Fulop (67) şi Mario Bai (77, 87) pentru suceveni, potrivit paginii de Facebook a clubului din Superligă:

FC Botoşani a învins formaţia de ligă secundă Cetatea Suceava cu scorul de 4-3 vineri, pe Stadionul "Areni" din Suceava, în ultimul său meci amical înaintea debutului noii ediţii a Superligii.

”FC Botoșani a disputat astăzi un meci de verificare înaintea startului noului sezon competițional al SuperLigii.

Echipa fanion a județului Botoșani a întâlnit formația CSM Cetatea 1932 Suceava, într-o partidă amicală programată pe Stadionul "Areni" din Suceava.

FC Botoșani s-a impus cu 4-3 în amicalul de la Suceava, la capătul unui meci spectaculos, care a adus aminte de derby-urile din trecut dintre reprezentantele celor două județe.

Golurile echipei noastre în acest meci au fost marcate de Dumiter (23), Diarra (27), Șorodoc (90+1), Mailat (90+2).

Gazdele acestui meci au punctat prin L. Fulop (67), Mario Bai (77), Mario Bai (87).

Acesta a fost ultimul test pentru "roș-alb-albaștri" înaintea debutului noului sezon competițional al SuperLigii pe care chiar FC-ul îl va deschide la Voluntari”.

FC Botoşani va juca partida de deschidere a sezonului, pe 17 iulie, în deplasare cu FC Voluntari (18:30).

Transferul pregătit de Valeriu Iftime: „Dumnezeu i-a dat talent mult”

Jovan Markovic va continua în Superliga după despărțirea de Farul Constanța. După cum Sport.ro a anunțat, atacantul de 25 de ani a ajuns la FC Botoșani, iar Marius Croitoru este convins că poate redeveni unul dintre cei mai buni atacanți din campionat.

Antrenorul moldovenilor a vorbit despre situația lui Markovic și a explicat că principalul obiectiv este ca fotbalistul să revină la forma fizică optimă.

„Am avut un cantonament bun, fără accidentări. Mai avem nevoie de 3-4 jucători ca să avem un lot complet. Markovic a venit și a făcut pregătirea cu noi. Eu l-am adus. Mi-a plăcut mereu să lucrez cu jucători talentați și cred că a venit momentul în care a conștientizat că este într-un punct important al carierei”, a spus Marius Croitoru.

Tehnicianul a recunoscut că greutatea a fost una dintre problemele atacantului și susține că acesta a început deja să facă progrese.

„Îl pun și pe cântar, pentru că acesta este cel mai mare adversar al lui. Nu poți să ai atâta talent și să nu realizezi că singurul tău adversar ești tu însuți. Problema cu greutatea a existat mereu. Dumnezeu i-a dat talent mult, iar din acest punct de vedere nu a reușit să valorifice nimic. A ajuns sub 90 de kilograme, ceea ce îmi doream. Mai are de muncit”, a adăugat Croitoru la Sport Total FM.

Markovic, liber de contract după despărțirea de Farul, a bifat în sezonul trecut 21 de meciuri pentru constănțeni, a reușit șase goluri și a livrat o pasă decisivă.

În cariera sa, atacantul a mai evoluat pentru Universitatea Craiova, Academica Clinceni, Oțelul Galați și Hermannstadt. În prezent, este cotat la 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.