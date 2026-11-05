Marius Baciu, comparație cu FCSB-ul lui Laurențiu Reghecampf: „Noi am avut reprize mult mai bune, cum a fost în returul cu Auda”

Marius Baciu e de părere că și la momentul la care el era tehnicianul formației bucureștene, FCSB a avut prestații asemănătoare cu cea avută cu Rapid cu Reghe pe bancă.

„Chiar dacă au avut timpul ăsta de 3 săptămâni, și schimbarea asta foarte mare de jucători... Eu de la început, când am văzut echipa cu Bistrița, am zis că se poate întâmpla să nu le iasă jocul, sincer.

Chiar dacă ai avut un joc foarte bun cu Rapidul... Dar nici nu Rapidul nu mi s-a părut un joc excepțional. Calitate foarte bună, execuțiile lui Boutoutaou, au avut niște lucruri foarte bune, dar au cam dat tot ce au avut pe poartă. Exact cum am pățit și noi cu FC Argeș.

Noi am avut, poate, reprize mult mai bune (n.r. - decât a doua a FCSB-ului cu Rapid). Mie mi-a plăcut foarte multe jocul întreg cu FC Argeș, o repriză foarte bună cu Csikszereda, apoi am început să ne cam scurgem, pentru că au apărut jucători care nu înțelegeau foarte rapid, și în economia jocului lucrul ăsta se simte. Am avut o repriză foarte bună (n.r. - prima) și în returul cu Auda. Cred că a fost excelentă, cu ocaziile avute.

Cu Bistrița nu știu cum au gândit-o, poate au vrut să le dea jucătorilor minute, dar nu cred că nu aveau timp suficient. Putea să joace un mixt și să vii pe parcurs cu alți jucători, să-i vezi. Tu ești într-o formare continuă. Echipa asta poate să aibă o identitate după retur încolo. Nu ai cum (n.r. altfel).

Drăguș încă nu a apărut să joace, nu te poți aștepta să rupă norii, deoarece nu are minute, chiar dacă are calitate foarte bună. Korenica este un jucător cu calitate foarte bună. Dar sunt jucători care au nevoie de acomodare și jucători care îți pot intra foarte rapid. Muhar, de exemplu.

A venit cantonamentul, întreruperea asta, și același lucru. Au schimbat după un meci foarte bun și cred că asta nu le-a făcut bine. La meciul cu U Cluj au fost mai multe lucruri. Clujul a fost foarte diplomat, foarte inteligent. A stat jos, știind că FCSB încă nu are automatisme foarte bine puse la punct”, a comentat Baciu la Prima Sport.