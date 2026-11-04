Fiul fostului jucător de la FCSB a ajuns pe lista Barcelonei și a lui Arsenal: ”Exact pe placul lui Flick!”

Fiul fostului jucător de la FCSB a ajuns pe lista Barcelonei și a lui Arsenal: ”Exact pe placul lui Flick!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Fiul fostului jucător de la FCSB este aproape să dea o lovitură uriașă.

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Din articol

Gustavo Varela, fiul fostului fotbalist de la FCSB și FC Vaslui, Fernando Varela, ar putea da lovitura. În vârstă de doar 21 de ani, atacantul evoluează în Serie A, la Monza și este cotat la 5 milioane de euro.

Gustavo Varela, fiul lui Fernando Varela, pe lista Barcelonei

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În acest sezon, Gustavo Varela și-a făcut apariția în zece meciuri și a marcat 11 goluri. Cifrele sale au atras atenția cluburilor de top, iar presa internațională a notat că Arsenal, Tottenham, Leipzig, Napoli și AC Milan s-au interesat deja de serviciile sale. 

Se pare însă că fiul fostului jucător de la FCSB a ajuns și în atenția Barcelonei, susține MARCA.

Clubul catalan îl monitorizează pe atacantul portughez, un jucător muncitor, exact pe placul lui Flick, dar care înscrie goluri cu o lejeritate dezarmantă. Este un fotbalist complet, tânăr și care se potrivește perfect stilului de joc al Barcelonei. Totuși, misiunea lui Deco nu va fi deloc ușoară. Mai multe echipe au făcut deja demersuri pentru a se interesa de situația atacantului”, au scris spaniolii.

Fernando Varela a ajuns în România în 2012, atunci când a semnat cu FC Vaslui, Un an mai târziu, portughezul a semnat cu FCSB, unde a rămas până în 2016, atunci când a plecat la PAOK Salonic. Alături de FCSB, Varela a devenit de două ori campion al României și a cucerit o Cupă a României.

De asemenea, a devenit campion al Greciei cu PAOK Salonic, sub comanda lui Răzvan Lucescu și a cucerit de patru ori Cupa Greciei.

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