FCSB plănuiește să întărească echipa în iarnă, iar pe lista sa se află și un înlocuitor pentru Valentin Crețu, având în vedere că Ronny Labonne nu l-a impresionat.

Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”

Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a anunțat după eșecul suferit de echipa sa pe terenul lui U Cluj că lui Risto Radunovic, unul dintre jucătorii apreciați de Laurențiu Reghecampf, îi va fi prelungit contractul cu încă un an.

Robert Niță este de părere că fotbalistul muntenegrean este în aceeași situația cu Valentin Crețu, care pare a fi de neînlocuit în defensiva roș-albaștrilor. Chiar dacă cei de la FCSB au încercat ani la rând să îi găsească un înlocuitor fundașului lateral, nu au reușit să găsească până în momentul de față un jucător care să se impună.

”Radunovic e cam în situația lui Crețu. Se tot spune de șase ani că termină contractul. În fiecare fereastră de transferuri tot timpul e adus un jucător acolo. Tot timpul vine unul cu statutul de titular, face Crețu ce face, și aici e de apreciat, și uite că el rămâne titularul postului.

Dacă te uiți la ce a fost până acum, indiferent cine vine, are aceeași soartă. Uită-te la ce s-a întâmplat cu Tănase. Tănase pleacă, în calitatea sa de căpitan de echipă, jucător foarte important, în timp ce Crețu nu a avut niciodată acest statut. Tănase pleacă, este vândut sau i se reziliază contractul, iar Crețu rămâne. Nu doar că rămâne, ci joacă meci de meci, iar asta spune multe despre ceea ce înseamnă Crețu în lotul lui FCSB.

(n.r. Gigi Becali spune că are nevoie de un fundaș dreapta!) Are nevoie de fundaș dreapta și va juca tot Crețu. Noi vorbim statistic, pe ceea ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani. Indiferent cine vine, după câteva meciuri, se revine la Crețu! Bravo lui”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.