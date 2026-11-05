Recordul anterior era deţinut tot de un jucătorul care a evoluat la Real Madrid, portarul spaniol Iker Casillas, care a reuşit această performanţă la 25 de ani şi 167 de zile, fiind cu aproape 40 de zile mai în vârstă decât Bellingham.

Jude Bellingham, cel mai tânăr jucător cu 60 de meciuri în Champions League

Bellingham a debutat în Liga Campionilor alături de formaţia germană Borussia Dortmund, la doar 17 ani, în sezonul 2020/2021. El a devenit apoi cel mai tânăr englez din istorie care a marcat un gol în cea mai importantă competiţie continentală, la 17 ani şi 289 de zile, într-un meci pierdut în faţa formaţiei Manchester City (1-2).

În sezonul următor, 2021/2022, mijlocaşul ofensiv a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a fost titular în zece meciuri din Liga Campionilor, la 18 ani şi 91 de zile.

De atunci, mai întâi cu Borussia Dortmund şi apoi cu Real Madrid, Bellignham a jucat un rol important în fiecare ediţie a Ligii Campionilor, marcând cel puţin o dată pe an.

În total, Jude Bellingham are 15 goluri şi 13 pase decisive în competiţia fanion a fotbalului european. Cu 60 de apariţii în Liga Campionilor, însă, el este încă departe de jucătorii cu cele mai multe meciuri din istoria acestui turneu. Pragul de intrare în top 100 pe această listă este de 87 de apariţii.

Portughezul Cristiano Ronaldo este jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate din istoria Ligii Campionilor (183), alături de echipele Manchester United (59), Real Madrid (101) și Juventus Torino (23). Iker Casillas se află pe locul secund, cu un total de 177 de apariţii, pentru Real Madrid (150) şi FC Porto (27).

Agerpres.