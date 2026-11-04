VIDEO EXCLUSIV Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristi Chivu este la al doilea sezon ca antrenor al lui Inter Milano, iar antrenorul român trebuie să își egaleze performanțele din sezonul precedent, când a cucerit Scudetto și Coppa Italia.

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Mai mult, sub comanda lui Chivu, Inter trebuie să își spele și imaginea în Champions League, după eliminarea prematură de anul trecut. În toată această perioadă, Chivu trebuie să se descurce și cu valul de comentarii negative apărute la adresa sa.

Ciprian Marica: ”Nu sunt întâmplătoare zvonurile că într-o zi Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

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Ciprian Marica a vorbit despre comentariile negative apărute la adresa lui Cristi Chivu în ultima perioadă. Fostul atacant crede că acestea sunt o urmare firească a succesului pe care îl are tehnicianul român. 

Fostul internațional spune că antrenorul lui Inter Milano a demonstrat deja că este un antrenor de valoare și este convins că la un moment dat Chivu va ajunge și pe banca colosului Real Madrid.

Lucrurile astea negative sunt prețul succesului. Când ai succes și ești unde ești, lumea e invidioasă. Eu aveam o vorbă, la români, unde-s doi se ceartă. Noi nu suntem sârbi să ne tragem unul pe altul, nu suntem greci. Mentalitatea noastră e 'Ia uite-l, mă pe ăla, ce a reușit, dar nu...'. Tot să găsească nod în papură.. Nu cred că Cristi Chivu citește presa, nici nu au trebui să o facă.

Până la urmă, el e acolo, știe ce are de făcut, iar lucrurile astea te pot influența, îți pot știrbi din personalitate, din încredere. Nu ai nevoie! Până la urmă are susținerea și încrederea conducerii. A și făcut o treabă excelentă, când nimeni nu se aștepta. Toți binevoitorii spuneau: 'E prea mare pălăria pentru Chivu, nu o să reușească!'. Ei bine, le arată că e antrenor, că a luat-o treptat și a făcut pașii corecți și că nu e un antrenor provizoriu, așa cum sperau unii și alții. Este o certitudine și nu cred că sunt întâmplătoare zvonurile că într-o zi o va antrena pe Real Madrid”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

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