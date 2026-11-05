Dennis Man a ajuns invizibil! Ce a spus antrenorul lui PSV după meciul din Champions League

Cu Dennis Man rezervă neutilizată, PSV Eindhoven a pierdut contra lui Club Brugge, pe teren propriu, scor 1-2. În flancul drept, cel în care evoluează de obicei românul, a fost integralist veteranul Ivan Perisic (37 de ani), în timp ce în stânga a jucat Ruben van Bommel (22 de ani).

Dennis Man, omis de antrenorul lui PSV și la meci, și la declarațiile de după

După meci, antrenorul Peter Bosz a spus că simte lipsa unor jucători pe care PSV i-a avut în trecut și care erau capabili să facă diferența individual. Tehnicianul i-a nominalizat pe Noa Lang (acum la Napoli), Malik Tillman (acum la Leverkusen) și Ismael Saibari (acum la Bayern).

"Este, desigur, un fapt că am pierdut mai mulți jucători cu anumite calități specifice. Mă gândesc aici la Lang, Tillman sau Saibari. Le simțim lipsa și, bineînțeles, încercăm să compensăm acest lucru în alt mod", a spus Peter Bosz.

Bosz nu l-a nominalizat însă și pe Dennis Man, care a demonstrat în sezonul trecut că se poate încadra în categoria fotbaliștilor decisivi de la PSV. Românul prinde foarte puține minute în acest sezon, iar până acum nu a avut nicio realizare.

"Am ratat foarte multe ocazii și nu ne-am organizat bine în apărare, mai ales la al doilea gol primit. Este un exemplu de manual despre cum nu trebuie să te organizezi defensiv când ai posesia. Trebuie să faci asta din momentul în care ai mingea, nu abia după ce o pierzi. Facem progrese la acest capitol, dar încă nu suntem la nivelul necesar.

Trebuie să reducem la zero numărul ocaziilor pe care le oferim adversarilor. Consider că astăzi am dominat mare parte din meci. Am controlat bine jocul, am făcut presing sus și am recuperat rapid mingea. Dar trebuie să și fructificăm ocaziile pe care le avem", a mai spus Peter Bosz, după eșecul cu Club Brugge.