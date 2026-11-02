”U” Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 14-a din Superliga, jucat pe terenul „șepcilor roșii”.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jovo Lukic, în minutul 76, iar FCSB a avut un gol anulat din camera VAR al lui Alexandru Stoian în minutul 44 pe motiv de offside.

FCSB a coborât în clasament la finalul etapei #14! Pe ce loc se află echipa lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a suferit prima înfrângere în Superliga din acest mandat pe banca lui FCSB, iar roș-albaștrii au pus capăt serie de trei victorii consecutive în campionat.

Nu sunt sigurele vești proaste primite de echipa bucureșteană, care se află pe loc de play-off (poziția 6) înaintea acestei etape.

FCSB a rămas cu 21 de puncte și a coborât în clasamentul Superligii pe poziția a șaptea, la două puncte în spatele Farului care s-a impus la Voluntari în această rundă.

De cealaltă parte, ”U” Cluj a rămas pe locul patru cu 25 de puncte după 14 meciuri, dar Petrolul și Farul sunt la o „lungime”, respectiv două „lungimi” de „șepcile roșii”.